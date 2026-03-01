伊朗局勢︱「史詩怒火」細節曝光 美供情報以投30彈毀哈梅內伊住所

2月28日，美國與以色列向伊朗發動聯合軍事行動「史詩怒火」（Operation Epic Fury），事件震驚全球。是次軍事行動精準打擊目標，甚至成功擊殺伊朗最高領袖哈梅內伊。美國多個傳媒相繼披露行動細節。



環球網引述美國《華爾街日報》在美東時間周六（2月28日）晚發布的一篇報道，披露伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）遭襲擊身亡的細節。

相關新聞：伊朗局勢︱最高領袖哈梅內伊喪生 伊朗確認部份遇害軍官名單︱不斷更新

採取行動被形容「難得機會」

報道稱，以色列和美國的軍事情報部門一直在觀望、等待一個「難得的機會」，即伊朗的高級政治和軍事領導人舉行會議，這時發動襲擊可將其同時擊斃。



報道稱，當美國和以色列發現當天有3場這樣的會議舉行時，他們在白天發動襲擊，其中向哈梅內伊住所投擲約30枚炸彈。



路透社當地時間3月1日報道，兩名美國消息人士及一名知情美國官員透露，以色列和美國2月28日對伊朗發動襲擊的時機，與哈梅內伊和其高級顧問舉行會議的時間一致。一名美國消息人士稱，哈梅內伊原定於2月28日晚在德黑蘭舉行會議，但以色列情報部門探測到於當日上午舉行的一場會議，因此提前實施空襲。

相關新聞：伊朗局勢．分析︱世界隨時再現能源危機？ 專家解讀權力交接、陣營對抗

此外，《紐約時報》亦披露，在中央情報局定位哈梅內伊與一眾伊朗高層集會後，以軍提早發動攻擊，完成斬首任務。

以軍提早發動攻擊

伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社（Tasnim）報道，哈梅內伊是 28 日清晨於家中辦公室遭空襲身亡；半島電視台（Al Jazeera）援引伊朗官方媒體披露，哈梅內伊的女兒、女婿與外孫也在空襲時喪命。

相關新聞：伊朗局勢．分析︱美智庫17年前報告 預告「史詩怒火」行動步驟

《紐約時報》披露，美國與以色列原計劃借暗夜掩護發動攻擊，但在中央情報局（CIA）得知德黑蘭政府官邸將於28日上午舉行會議、並判定哈梅內伊本人將與會後，決定改變攻擊時機。



知情人士透露，中情局將「高精確定位」情報交給以色列。以色列戰機於當地時間28 日清晨 6 時許自基地起飛，雖然參與任務的飛機數量相對不多，但都配備遠程且高精度武器。