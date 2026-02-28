伊朗局勢︱油輪紛紛避走霍爾木茲海峽　有原油價格飆升12%

隨著美國與以色列於2月28日對伊朗發動大規模軍事打擊，全球最重要的能源航道霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）局勢陷入極度不安。多家國際船東為規避戰火風險，已紛紛下令旗下油輪避開該水域或暫停航行，令該地區的航運已陷入停滯狀態。

美以向伊朗發動軍事行動。法新社

多家油輪暫緩通過霍爾木茲海峽

根據彭博社彙編的船舶追蹤數據顯示，儘管霍爾木茲海峽目前技術上仍處於開放狀態，但大量油輪已在海峽入口內外停滯不前。多家大型船東對過境政策採取極其謹慎的態度，已有3家船東明確表示，正在重新審視其過境政策，甚至有船東直言，目前的航行建議實際上已等同於「非正式關閉」該關鍵航道。

船隻聚集海峽入口靜觀其變

由於擔心遭到導彈或無人機誤傷，目前僅有少數船隻維持通行，多數油輪選擇在安全海域待命。一家航運公司已正式建議旗下所有船舶，在該區域必須保持最高度的警覺，並視情況調整航線。

多家紛紛下令旗下油輪避開航行霍爾木茲海峽。(法新社)

零售交易產品顯示油價暴漲

若這條承載全球約五分之一石油供應的咽喉要道持續受阻，將對全球能源供應鏈造成難以估計的打擊。但由於今次衝突爆發於周六，主流原油期貨市場目前處於休市狀態，暫時無法反映正式交易員的評估。

然而，根據IG集團運營的零售交易產品數據顯示，西德州原油（WTI）價格已一度飆升至每桶75.33美元，較周五收盤價大幅上漲約12%。