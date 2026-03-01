伊朗局勢︱美以發動「史詩怒火」突襲 伊朗小學遭炸毀增至148死

中東局勢劇烈升溫。以色列與美國2月28日聯手攻擊伊朗多地，以方稱發動是「預防式打擊」，並宣布以色列全國進入緊急狀態，而美國總統特朗普亦對伊朗展開名為「史詩怒火」（Epic Fury）的大規模作戰行動。



最新消息指出，美以軍事行動中遭襲的伊朗小學死亡人數升至約148人，另有95人受傷。

美以向伊朗發動軍事行動。法新社

