伊朗局勢︱美以聯手空襲伊朗多處目標　中方科技公司事前曾公開美軍戰機部署

中東局勢劇烈升溫。美國與以色列軍方於今日（28日）聯手對伊朗境內多個戰略目標發動空襲，目前傷亡及損毀程度尚待進一步核實。伊朗軍方隨即發射導彈反擊，以色列國防部證實防空系統正全面運作以攔截威脅。據報，在空襲發生前夕，有中國科技公司曾公開美軍戰機部署。

相關新聞： 伊朗局勢︱美國以色列聯手發動「史詩怒火」空襲 內塔尼亞胡：目標推翻政權︱不斷更新

在空襲發生前夕，有中國科技公司曾公開美軍戰機部署。(X@manniefabian)

中國科技公司揭美軍匿蹤戰機部署

《自由時報》報道，在空襲發生前夕，中國科技公司「覓熵科技」曾公開一組高清衛星照片，明確標示出美軍11架F-22「猛禽」隱形戰機，正停泊在以色列的奧華特空軍基地（Ovda Airbase）。照片中顯示，基地附近部署亦疑似「愛國者」防空導彈發射車。

相關新聞：伊朗局勢︱特朗普呼籲伊朗民眾接管政權 「幾代人唯一一次機會」

以色列基地旁疑似部署了愛國者飛彈。(X@manniefabian)