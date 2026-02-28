伊朗局勢︱美以聯手空襲伊朗多處目標 中方科技公司事前曾公開美軍戰機部署
更新時間：16:55 2026-02-28 HKT
發佈時間：16:55 2026-02-28 HKT
發佈時間：16:55 2026-02-28 HKT
中東局勢劇烈升溫。美國與以色列軍方於今日（28日）聯手對伊朗境內多個戰略目標發動空襲，目前傷亡及損毀程度尚待進一步核實。伊朗軍方隨即發射導彈反擊，以色列國防部證實防空系統正全面運作以攔截威脅。據報，在空襲發生前夕，有中國科技公司曾公開美軍戰機部署。
相關新聞： 伊朗局勢︱美國以色列聯手發動「史詩怒火」空襲 內塔尼亞胡：目標推翻政權︱不斷更新
中國科技公司揭美軍匿蹤戰機部署
《自由時報》報道，在空襲發生前夕，中國科技公司「覓熵科技」曾公開一組高清衛星照片，明確標示出美軍11架F-22「猛禽」隱形戰機，正停泊在以色列的奧華特空軍基地（Ovda Airbase）。照片中顯示，基地附近部署亦疑似「愛國者」防空導彈發射車。
相關新聞：伊朗局勢︱特朗普呼籲伊朗民眾接管政權 「幾代人唯一一次機會」
最Hit
堅尼地城臨海新地標KENNEDY BAY海嵎即將登場 3分鐘接駁港鐵 坐擁中西區名校網
2026-02-27 13:00 HKT
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
2026-02-27 13:03 HKT
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
2026-02-27 14:47 HKT