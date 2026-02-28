Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢︱特朗普呼籲伊朗民眾接管政權 「幾代人唯一一次機會」

即時國際
更新時間：16:29 2026-02-28 HKT
發佈時間：16:29 2026-02-28 HKT

美國及以色列聯手空襲伊朗首都德黑蘭，中東局勢瀕臨失控。美國總統特朗普（Donald Trump）隨即發表一段措辭極為強硬的視像講話，直接向伊朗人民發出呼籲，煽動他們把握時機，「奪回你們的政府」（take over your government）。特朗普更揚言，美國將以「壓倒性的力量」支持他們，形容這可能是「幾代人唯一的一次機會」。

相關新聞：伊朗局勢︱美國以色列發動空襲 伊朗官員：德黑蘭正籌備「毀滅性」報復︱不斷更新

美國將以「壓倒性的力量」支持

在這段於社交平台發布的影片中，特朗普直接對伊朗人民喊話，鼓勵他們在美軍的軍事行動結束後，立即採取行動。「當我們結束後，就去奪回你們的政府。那將是屬於你們的。這可能將是你們幾代人唯一的一次機會。」

特朗普在講話中，將自己的行動描繪成其歷任前總統都不敢採取的果斷之舉。

籲軍事行動後採取果斷之舉

「多年來，你們一直請求美國的幫助，但你們從未得到。沒有一位總統願意做我今晚願意做的事。現在，你們有了一位正在給予你們所想的總統，所以，讓我們看看你們如何回應。」他說。

相關新聞：伊朗局勢︱特朗普承認對該國發動重大作戰行動 「伊朗永遠不能擁核武」

他進一步以極具煽動性的言辭承諾美國的支持：「美國正以壓倒性的力量和毀滅性的武力支持你們。現在，是時候掌控你們自己的命運，去釋放那近在咫尺的、繁榮而光輝的未來了。」

在影片的結尾，特朗普發出了最後的行動號召：「這是行動的時刻。不要讓它溜走。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
00:56
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
生活百科
2026-02-27 13:03 HKT
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
生活百科
2026-02-27 14:47 HKT
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
家居裝修
10小時前
堅尼地城臨海新地標KENNEDY BAY海嵎即將登場 3分鐘接駁港鐵 坐擁中西區名校網
地產資訊
2026-02-27 13:00 HKT
01:00
深水埗嫖客暈倒死亡 揭妓女藏吸毒工具被捕
突發
5小時前
01:15
伊朗局勢︱美國以色列聯手發動空襲 內塔尼亞胡：目標推翻伊朗政權︱不斷更新
即時國際
40分鐘前
佔用他人車頭當枱擺重嘢 車主勁心痛公審尖沙咀兩長髮女 再爆出另一自私惡行｜Juicy叮
佔用他人車頭當枱擺重嘢 車主勁心痛公審尖沙咀兩長髮女 再爆出另一自私惡行｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
前TVB「樓后」離港生活自爆對一人有虧欠 放下花旦面子學新事物 進駐豪宅環境清幽：唔想出街
前TVB「樓后」離港生活自爆對一人有虧欠 放下花旦面子學新事物 進駐豪宅環境清幽：唔想出街
影視圈
7小時前
長者餐飲優惠2026｜46大連鎖酒樓/快餐/放題 樂悠咭、長者咭折扣！大家樂/太興/利東/牛大人
長者餐飲優惠2026｜46大連鎖酒樓/快餐/放題 樂悠咭、長者咭折扣！大家樂/太興/利東/牛大人
飲食
6小時前
澀谷撞台女童 | 撞人女子疑現身回應 辯稱趕時間 沒勇氣自首
01:23
澀谷撞台女童 | 撞人女子疑現身回應 辯稱趕時間 沒勇氣自首
即時國際
5小時前