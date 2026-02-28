伊朗局勢︱特朗普呼籲伊朗民眾接管政權 「幾代人唯一一次機會」

美國及以色列聯手空襲伊朗首都德黑蘭，中東局勢瀕臨失控。美國總統特朗普（Donald Trump）隨即發表一段措辭極為強硬的視像講話，直接向伊朗人民發出呼籲，煽動他們把握時機，「奪回你們的政府」（take over your government）。特朗普更揚言，美國將以「壓倒性的力量」支持他們，形容這可能是「幾代人唯一的一次機會」。

美國將以「壓倒性的力量」支持

在這段於社交平台發布的影片中，特朗普直接對伊朗人民喊話，鼓勵他們在美軍的軍事行動結束後，立即採取行動。「當我們結束後，就去奪回你們的政府。那將是屬於你們的。這可能將是你們幾代人唯一的一次機會。」

特朗普在講話中，將自己的行動描繪成其歷任前總統都不敢採取的果斷之舉。

籲軍事行動後採取果斷之舉

「多年來，你們一直請求美國的幫助，但你們從未得到。沒有一位總統願意做我今晚願意做的事。現在，你們有了一位正在給予你們所想的總統，所以，讓我們看看你們如何回應。」他說。

他進一步以極具煽動性的言辭承諾美國的支持：「美國正以壓倒性的力量和毀滅性的武力支持你們。現在，是時候掌控你們自己的命運，去釋放那近在咫尺的、繁榮而光輝的未來了。」

在影片的結尾，特朗普發出了最後的行動號召：「這是行動的時刻。不要讓它溜走。」