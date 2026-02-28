伊朗局勢︱美國以色列「誘敵計劃」成真？ 拆解德黑蘭大爆炸背後軍事戰略與政治博弈

美伊在日內瓦舉行的最新一輪核談判未能取得突破，中東局勢全面升級。



美聯社報道，以色列國防部長稱該國已襲擊伊朗並宣布進入緊急狀態。德黑蘭市中心傳出爆炸聲，多枚飛彈擊中德黑蘭大學街及共和國廣場地區，伊朗最高領袖哈梅內伊的辦公室附近亦遭到攻擊；以色列全境同樣響起警報。以色列安全官員隨後證實，此次代號行動由以色列與美國共同執行，雙方為此已秘密籌備數月之久 。

美以向伊朗發動軍事行動。法新社

特朗普對伊強硬時序線

自特朗普（Donald Trump）重新入主白宮以來，對伊朗的軍事威脅不斷升級。

綜合多個傳媒報道，上年（2025年）6月，特朗普在「錘子行動」（Operation Hammer）中，派遣美軍隱形轟炸機襲擊伊朗三處濃縮鈾設施，並向伊朗發出「60天達成核協議」的最後通牒 。

至2025年12月底，特朗普在海湖莊園會見以色列總理內塔尼亞胡，特朗普向對方明確表示，若美伊未能達成協議並配合美方條件，將全力支持以色列摧毀伊朗的彈道導彈計劃。



而美軍及情報部門當時已開始討論，以色列對伊朗發動新一輪打擊的可能性，以及美軍可如何提供協助。數星期後，特朗普再公開警告，若伊朗試圖重建核設施，美軍將「立即」採取軍事行動 。

「福特號」航母奔赴中東。美聯社

在襲擊發生前一週（2026年2月20日），特朗普表示，伊朗必須在10至15天限期內就核計劃達成協議，否則將會有不好的事發生。



數天前，有美媒披露，華府高層正討論讓以色列率先對伊朗發動打擊，藉此誘使德黑蘭反擊，為美軍隨後展開的大規模「滅國級」軍事行動製造民意藉口。官員透露，打擊目標清單已鎖定伊朗核設施、導彈基地，甚至包括針對最高領袖哈梅內伊的「斬首行動」，務求一舉癱瘓德黑蘭指揮中樞。

此時，中東已集結兩個航母戰鬥群及數十架尖端戰機，規模之大為2003年以來首見。12 架F-22「猛禽」戰鬥機已進駐以色列，這是美軍首次在該國部署作戰飛機。

昨天（27日），由於美伊在日內瓦舉行的最新一輪核談判未能取得突破，中國與美國罕見地接連發布緊急通知，敦促本國公民盡快撤離伊朗及以色列等地區。

外交部提醒在伊朗的中國公民盡快撤離。

兩國開戰主要誘因

引發本次軍事行動的核心原因在於伊朗核問題的談判徹底破裂，以及以色列感到的迫切安全威脅。

事實上，美國與伊朗代表團今年在瑞士日內瓦進行多次間接會談，但雙方在解除制裁與限制核計畫等核心議題上依然存在巨大分歧。據報，伊朗拒絕美方多項關鍵提議，包括將高濃縮鈾轉移至海外、停止鈾濃縮活動，以及拆除部分核設施。德黑蘭方面堅持，其核權利必須得到承認，並拒絕將導彈計畫等非核議題納入談判。

美國在阿曼斡旋下，與伊朗進行間接談判。美聯社

另外，以色列情報指，伊朗正迅速重建大規模彈道導彈庫，足以穿透以方的防禦系統，這被視為以色列無法接受的紅線，加上伊朗支持的「抵抗之弧」夥伴（如黎巴嫩真主黨）活動頻繁，美以兩國決定採取聯合行動，以武力徹底消除德黑蘭對區域穩定的威脅 。

