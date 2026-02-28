日逾70公斤女生甩肉25kg 逆襲成校花 逾2千萬網民驚艷

日本一名身形圓潤的女高中生，因被人稱讚瘦下來一定像女星土屋太鳳，下定決心展開瘦身大作戰。她花了5年時間，從突破70公斤的體重狠甩25公斤肥肉，蛻變成45公斤的清瘦美女，甚至因此拿下大學選美后冠。她的減肥前後對比照引發網民熱議，吸引超過2464萬人次點擊。不過她自己也笑稱，雖然瘦下來了，但一點也不像土屋太鳳。

這名叫Nako的美女，在Instagram上擁有10萬粉絲，曾奪下筑波大學校花寶座，並取得2022年筑波大學選美后冠，2023年更在全國大學生選美賽事中拿下亞軍殊榮，目前已是社交平台上小有名氣的美妝網紅。

花5年減肥 網民指判若2人

體重曾突破70公斤的Nako，靠著嚴格控制飲食、規律運動加上勤做按摩，歷經5年苦戰終於成功減重25公斤。她坦言，雖然瘦身過程非常辛苦，但瘦下來後五官也變得更加立體，只不過自己並不像土屋太鳳，反而留著短髮走出個人風格。

Nako如今也在網上分享小臉按摩的方法，並號稱可以達到整容級的效果。網民看到Nako的前後對比照片紛紛驚呼連連，並留言表示，「不會吧，根本判若兩人」、「超正」、「努力的成果」、「太強了」、「臉上的痣變多，看起來不是同一個人」、「不管怎樣都很漂亮」。