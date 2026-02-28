日本掀起棺材冥想風潮 躺幽閉空間反思生命意義

日本近來掀起一股奇特的棺材冥想風潮，最初源自千葉縣一間殯葬業者的創意體驗，如今逐漸在追求心靈療癒的人群中流行。有體驗者認為，躺在棺材幽閉卻安全的空間裡反思生死課題，或只是休息放鬆，能令人更深刻體會生命的可貴。

近年日本青少年自殺率創下逾40年新高，推廣棺材冥想的希望能藉由這種「預演死亡」的體驗，引導年輕人重新審視生命意義。而這類體驗適合想要獨處以舒緩壓力的人，隨著這股風潮日益興盛，市面上甚至出現各式各樣的棺材，以滿足不同顧客的需求。

體驗者可選擇打開或關閉棺材。Grave Tokyo

東京新開幕的冥想空間「瞑想空間 かんおけin」推出30分鐘棺材體驗。瞑想空間 かんおけin官網

部分棺材由品牌Grave Tokyo設計打造，外觀色彩繽紛，被稱為「可愛棺材」。

收費2000日圓 躺30分鐘

東京新開幕的冥想空間「瞑想空間 かんおけin」推出30分鐘棺材體驗，顧客在收費約2000日圓（約100港元）的服務中，可以自己喜歡的形式進行，不僅能選擇打開或關閉棺材，還能聆聽療癒音樂、觀看投影在天花板的影片，或者保持全然靜默的環境。

該公司的設計師兼客製棺材工匠美佳子表示，她以夢幻炫麗的風格設計喪禮用品，是希望讓人看見「黑暗明亮且沒那麼可怕」的一面，並提醒人們生命值得珍惜。

盼消除對死亡恐懼

美佳子2024年在京都一所大學舉辦工作坊，邀請學生體驗棺材冥想，部分參與者事後指出，這是一個「反省自我、放下憂慮」的機會，並讓人「消除對死亡的恐懼，對生命產生更強烈的渴望」。