金正恩贈高官步槍 金主愛射擊獨照曝光 專家：為接班鋪路

更新時間：12:59 2026-02-28 HKT
北韓官方朝中社周六（28日）報道，北韓勞動黨總書記、國務委員長金正恩周五（27日）在勞動黨中央委員會本部會見主要領導幹部和軍事指揮員，並贈予他們新型狙擊步槍作為禮物。從報道和照片可見，獲贈步槍的領導幹部包括金與正和金正恩禮賓官、緋聞女友玄松月。北韓官媒亦罕見公開金正恩13歲愛女金主愛單獨持槍射擊照，引發外界關注。南韓專家分析，北韓發布金主愛射擊照片，顯示她「正在接受接班人訓練，強調她會開槍」。

新一代狙擊步槍亮相

金正恩說，朝鮮國防科學院開發和生產的這種新一代狙擊步槍是非常精良的武器，「這一禮物是對你們所付出的非凡努力的評價，是絕對信賴的表現」。

據報13歲金主愛已擔任導彈總局長並改名 接班人態勢更濃烈

據報道，勞動黨中央軍事委員會委員、人民軍大聯合部隊首長和護衛部隊指揮員、勞動黨中央委員會政治局常務委員會委員趙甬元和金才龍、勞動黨中央委員會總務部長金與正等一些主要領導幹部接受禮物。

金與正、玄松月同框射擊

報道說，金正恩向他們授予武器證書，並與他們一起到射擊場進行射擊活動。報道附上40張照片，除了有多張金正恩親自射擊照，還有一張是穿著皮衣的金朱愛開槍獨照。金與正和玄松月則是同框進行射擊。

值得注意的是，金主愛全程陪同出席，並罕見被安排在核心畫面。北韓官媒甚至公開她身穿皮衣、單獨持槍瞄準射擊的照片，這是北韓首次對內外發布僅有金主愛一人入鏡的官方照片，相當罕見。此外，她也被拍到在金正恩射擊時以望遠鏡觀察目標，以及在授槍場合協助父親遞交武器證書。

金主愛正接受接班培訓

隨著勞動黨第九次黨代表大會後核心幹部布局底定，金主愛出現在強化領導層凝聚的場合，被解讀為營造對「金氏父女」展現忠誠的政治氛圍。專家預期，未來她在國家級或軍事相關活動中的曝光頻率可能進一步增加。

