玻利維亞運鈔機墜毀15死30傷 民眾瘋搶散落鈔票 軍警發射催淚彈驅趕

即時國際
更新時間：12:21 2026-02-28 HKT
發佈時間：12:21 2026-02-28 HKT

南美洲玻利維亞空軍一架運送中央銀行全新鈔票的運輸機，周五傍晚在首都拉巴斯附近的埃爾阿爾托國際機場降落時衝出跑道，撞入一條高速公路，波及至少15輛汽車，造成至少15人死亡，30人受傷。事故現場散落著大量鈔票，引發民眾瘋搶，警方要施放催淚彈驅散。

撞入公路波及15架車

涉事的是空軍一架C-130「大力士」運輸機，自聖克魯斯市起飛，疑似因天氣惡劣，在傍晚6時20分降落時衝出機場跑道，撞向鄰近的一條高速公路。當時公路上交通繁忙，至少15輛汽車受損。事發後，民航部門埃爾阿爾托國際機場一度關閉，暫停航班升降。

事故發生後，消防員迅速到場射水降溫，所幸飛機並未爆炸，但飛機已嚴重損毀，機上運載的是玻利維亞央行新鈔，事故現場散落著大量鈔票。

社媒流傳民眾瘋搶錢片段

社交平台X上流傳的畫面顯示，飛機墜毀後，事故現場陷入一片混亂，民眾紛紛湧向墜機地點，要撿拾散落地面的鈔票。

當地執法人員出動水炮與催淚彈驅散民眾。事發數小時後，仍有大批人潮聚集試圖闖入現場搶錢，600軍警部署在墜機地點，外圍竟聚集多達1.5萬名民眾。部分民眾甚至試圖拆毀金屬圍欄，企圖突破封鎖線取得散落的鈔票。

國防部：執錢構成犯罪

中央銀行總裁埃斯皮諾薩（David Espinoza）隨後表示，機上運載的新鈔正運往拉巴斯，原本即將投入流通，但因尚未印上序號，尚未具備法定貨幣地位。埃斯皮諾薩未透露具體運送數量。國防部則警告，這批鈔票不具購買力，若撿拾或使用將構成犯罪。聲明中補充表示：「請民眾遠離現場，讓當局進行相關工作。」

埃斯皮諾薩未具體說明運送的金額，但表示鈔票是從國外運抵聖克魯斯。
 

