澀谷撞台女童 | 撞人女子疑現身回應 辯稱趕時間 沒勇氣自首

台灣一對母女早前到日本旅遊，年幼女兒在澀谷著名十字馬路拍照時，比出開心姿勢，未料遭一名身穿藍色外套、戴口罩的長髮女子惡意衝撞，相關影片曝光後引發軒然大波。一名日本女子事後在社交平台Threads發文回應，坦承是她所為，解釋當時正在趕時間，才出手把女童推開，甚至表示自己沒勇氣自首，要求網民「直接檢舉她」。不過，目前網民仍質疑該帳號的真實性。

10秒內連撞3人

根據現場流出的側拍畫面顯示，受害女童當時正開心轉身準備入鏡，該名藍衣女子卻毫無避讓意圖，直接以右手肘強硬頂撞，女童當場失去重心重摔，撞人女子隨後頭也不回地離去。該撞人影片在社交平台X累積超過千萬次觀看，更令人震驚的是，這名女子在撞倒女童前的短短10秒內，就已經先用手肘攻擊了一名穿黑外套的男子，隨後又衝撞另一名與母親牽手的小孩。

一名身穿藍色外套、戴口罩的長髮女子惡意衝撞女童。Threads

女子突出手把女童推開。peipeilin527 IG

女子推女童連環圖。peipeilin527 IG

有日本網民指出，該女子長期在澀谷一帶出沒，犯案模式高度一致：專挑人潮擁擠時段，鎖定身形較弱或專心拍照的遊客下手，似乎是「撞人慣犯」。

憤怒網民大肉搜

值得注意的是，事件爆發後，憤怒的日本網民發起肉搜，隨即在社交平台發現疑似當事人的帳號「mitsu01314」。有網民轉發該女子的照片並痛批「這傢伙真的非常不妙」，沒想到竟釣出本人親自回覆。

該帳號「mitsu01314」在下方冷靜回應，「是我，我那時候很趕時間。因為我沒有自首的勇氣，所以請檢舉我」。這種毫無悔意且推卸責任的態度，讓原本就氣憤的網民更加火大，紛紛留言痛罵「趕時間就能撞小孩嗎？」、「真的太自私了」。

當事人回應帳號真實性遭質疑

有網民要她到女童家人原本貼文留言道歉並說明情況。她回覆「了解，我很擔心小朋友有沒有受傷，自己自私的行為造成大家困擾，抱歉沒有考慮到後果」。

不過，也有不少網民質疑該帳號的真實性，認為極有可能是刻意吸引關注的反串帳號、「這應該是假帳號吧？想趁機騙點擊？」、「感覺是反串，故意想引戰的釣魚帳號」。

律師警示：蓄意推擠恐面臨15年刑責

針對此類撞人行徑，日本律師冨本和男透過法律媒體指出，在公共場所故意推擠他人，即便未造成受傷，也可能觸犯「暴行罪」，最重可處2年以下拘禁或30萬日圓（約1.5萬港元）罰款；若導致對方受傷（如女童摔傷），則構成「傷害罪」，最高刑責可達15年。

目前該影片已引起日本警方與相關單位關注，呼籲赴日遊客在熱門景點務必提高警覺，若遇此類情況應盡量保留影像證據報警處理。