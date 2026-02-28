巴基斯坦軍備完勝阿富汗？ 一文睇清兩國軍事實力

巴基斯坦和阿富汗周四晚起在邊境地區爆發激烈軍事衝突。巴基斯坦指責激進組織「巴基斯坦塔利班」領導層和麾下武裝分子均以阿富汗為基地，試圖促成巴基斯坦西南方俾路支省獨立的武裝分子也將阿富汗當作避風港。

兩國的軍力懸殊，巴基斯坦遠勝阿富汗。巴基斯坦武裝部隊的新兵徵募及留任情況良好，受益於主要國防合作夥伴中國提供的裝備，並致力推動海空軍現代化。



阿富汗塔利班政權的部隊戰力衰退，操作外國裝備的能力隨之下滑。這些裝備是塔利班2021年重新在阿富汗掌權時奪取。國際社會普遍不承認塔利班政府，也影響其軍事現代化進程。

兵力

巴基斯坦約有66萬現役軍人，其中56萬人屬於陸軍，空軍與海軍分別有7萬、3萬，此外有近30萬人隸屬準軍事及憲兵部隊。

阿富汗塔利班的現役軍人僅17.2萬，不過已宣布計劃將兵力擴編至20萬。

作戰車輛與火炮

巴基斯坦擁有逾6000輛裝甲作戰車輛，及4600多門火炮。

阿富汗部隊也配備裝甲作戰車輛，包括蘇聯時代的主力戰車和裝甲運兵車，但實際數量不明。阿富汗至少有3種不同型號的火炮，但實際數量同樣無法確定。

空軍

巴基斯坦空軍現有465架作戰飛機，包括美製F-16戰機、法國幻影戰機，以及與中國共同研發製造的雷電戰機（JF-17，中國稱梟龍戰機）。巴基斯坦還有多功能、攻擊與運輸機等260多架直升機。

阿富汗沒有任何戰機，也缺乏真正意義上的空軍。外界僅知阿富汗至少有6架飛機（部分為蘇聯時期的機型）和23架直升機。

核武器庫

巴基斯坦為核武國家，現有170枚核彈頭，阿富汗則沒有核武。