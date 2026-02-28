巴基斯坦空襲阿富汗殺274人 斥塔利班包庇激進組織

亞洲兩個相鄰國家巴基斯坦和阿富汗周四晚起在邊境地區爆發激烈交火，巴軍昨日凌晨對阿富汗首都喀布爾、坎大哈等城市發動空襲，並宣布對阿富汗展開「公開戰爭」。巴方稱，已擊斃274名阿富汗人員。雙方衝突的根源，在於巴方指責阿富汗塔利班政權窩藏、包庇激進組織「巴基斯坦塔利班」，對巴國展開跨境攻擊。

過去幾天，阿富汗和巴基斯坦在部分接壤地帶發生間歇性交火。周四晚，阿富汗攻擊巴方邊境多個哨所，兩國激烈交火。阿富汗塔利班政府稱，行動是報復巴方日前對其邊境地區發動的空襲。塔利班稱，他們當日佔領了19個巴方軍事哨所和兩個基地，稱有55名巴國士兵被擊斃，這些說法未能核實。

巴基斯坦村落受襲。美聯社

巴方空襲22軍事目標

巴方昨日凌晨回擊，空襲阿富汗首都喀布爾，以及南部坎大哈市（塔利班領導人的根據地）、東南部帕克提卡省的目標，包括以空對地導彈攻擊當地塔利班軍事辦公室和哨所。巴基斯坦三軍新聞局局長喬杜里昨日說，自周四晚間以來，巴方空襲擊中了22個阿富汗軍事目標，擊斃274名塔利班官員和武裝分子，至少12名巴國士兵喪生。 巴國總理夏巴茲說：「我們的軍隊完全有能力粉碎任何侵略野心。」

阿富汗國防部同日稱，已「成功使用無人機對巴基斯坦境內軍事目標發動空襲」。巴方則稱，阿方發射的無人機成功被巴方攔截並擊落，沒有造成傷亡。兩國去年10月發生跨境衝突造成數以十計軍人喪命，之後在土耳其、卡塔爾、沙特阿拉伯斡旋下達成初步停火，不過停火狀態相當脆弱。

阿富汗塔利班組織2021年再度掌權後，巴方很快指責激進組織「巴基斯坦塔利班」領導層和麾下許多武裝分子均以阿富汗為基地，試圖促成巴基斯坦西南方俾路支省獨立的武裝分子也將阿富汗當作避風港。巴方近日稱他們掌握鐵證顯示，近來針對巴國軍警發起的多宗自殺炸彈與襲擊事件，皆源自阿富汗境內武裝分子。阿富汗則一再否認允許武裝分子利用該國領土對巴基斯坦發動攻擊。

曾攻擊機場軍事基地

巴基斯坦塔利班2007年成立，由巴國西北部數個活躍的激進組織組成。該組織曾攻擊市集、清真寺、機場、軍事基地和警察局，並一度佔領巴基斯坦若干土地，大多集中於接壤阿富汗的地帶。巴基斯坦的軍力和武器庫均遠勝阿富汗。分析家認為，巴方很可能擴大軍事行動，喀布爾的反擊手段可能包含突襲巴國境哨所，並針對巴國安全部隊擴大跨境游擊攻勢。

中國外交部發言人毛寧表示，中方對兩個鄰國之間的敵對行動深感擔憂，呼籲雙方通過對話談判妥善解決矛盾分歧，中方正通過自身渠道開展調解努力。中國與巴基斯坦長期關係密切，同時也與阿富汗保持良好關係。蘭州大學阿富汗研究中心主任朱永彪指出，阿富汗塔利班基本無制空權，巴方空襲如入無人之境，阿富汗則可能出動小規模武裝或自殺式襲擊，造成的心理和政治代價難計。