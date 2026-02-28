Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

指古巴瀕臨經濟崩潰 特朗普：美正商討「友好接管」

2026-02-28
2026-02-28

在古巴近海發生槍擊衝突、造成包括一名美國人在內4人死亡之際，特朗普政府一邊強調正獨立調查事件，一邊加大對哈瓦那政權的政治與能源壓力，聲稱古巴瀕臨經濟崩潰，並正與美國進行非常高層次的對話，美國或會「友好接管」古巴。

特朗普周五在白宮對媒體表示：「古巴政府正與我們對話，他們正遇上大麻煩，正如你們所知，他們沒有錢，他們現在什麼都沒有，但他們正與我們對話，或許我們會友好接管古巴，我們很可能最終對古巴進行友好接管。」

魯比奧負責與古巴談判。法新社
特朗普指古巴面臨經濟崩潰，圖為古巴老婦向遊客乞討。美聯社
古巴軍人協助收集垃圾。美聯社
形容古巴是失敗國家

特朗普又形容古巴現時岌岌可危，可以用「失敗國家」來形容，他指古巴需要美國的協助。

特朗普並未說明所謂「友好接管」的具體形式與時間表，但他指出古巴政府「正在與我們對話」，且由國務卿魯比奧在「非常高層級」處理談判事宜。

魯比奧負責談判

就在2日前，古巴政府宣布，其邊防部隊在中部比亞克拉拉省外海，對一艘懸掛佛羅里達州註冊標誌的快艇開火，造成船上10人中4人死亡、6人受傷。根據美國官員說法，至少有一名美國公民被槍殺，另有一人受傷。

古巴政府證實，在美國船隻遭槍擊後，正與美國官員保持聯繫。魯比奧表示，美國國土安全部和海岸防衛隊正在調查此事。

美國在抓捕委內瑞拉總統馬杜羅後，古巴便一直成為特朗普的關注焦點。華府與哈瓦那之間的緊張情勢升高，並對古巴實施嚴格的石油禁運，導致這個島國瀕臨經濟崩潰。

特朗普於1月簽署行政命令，下令對供應古巴石油的國家徵收關稅。

美公民組織籲撤古巴制裁

超過40個美國公民社會組織於周五致函國會，要求敦促特朗普政府撤回對古巴的強硬政策，並表示削減對古巴的石油運輸將引發人道主義崩潰。

信中寫道：「故意對數百萬平民施加飢餓和大規模苦難的政策，構成一種集體懲罰，因此嚴重違反國際人道法。」

