愛潑斯坦案｜ 克林頓堅稱相處期間未見異樣 否認與按摩池女子有性行為

繼前第一夫人希拉里昨日完成閉門訊問後，前總統克林頓（Bill Clinton）於周五（27日）接續就愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）性販賣案接受國會質詢。在長達六小時的作證中，克林頓堅稱自己對愛潑斯坦的犯罪行為毫不知情，並強調若早知其涉及販賣未成年少女，絕不會與其往來。

強調受騙多年 稱從未察覺任何令人不安或違法跡象

克林頓在事先準備的聲明中指出，愛潑斯坦長期隱瞞罪行，令所有人蒙在鼓裡。他直言：「我們今天會站在這裡，全是因為他（愛潑斯坦）把這件事瞞了所有人這麼久。」克林頓強調，在與愛潑斯坦相處期間，從未察覺任何令人不安或違法的跡象，並稱若當時知情，定會主動向當局舉報。

路透社報道指，克林頓在2001年卸任後，曾多次乘坐愛潑斯坦的私人飛機「洛麗塔特快車」（Lolita Express），而當時愛潑斯坦尚未因引誘未成年人賣淫被定罪。

冷靜應對「按摩池」照質詢：我也沒做錯任何事

聽證會期間，眾議院監督委員會成員向克林頓出示多張司法部公開的文件照片，當中包括他與多名面部被塗黑的女性合照。據知情人士透露，議員重點詢問了一張克林頓躺在按摩池的照片，質疑他與照片中女子的關係。

克林頓對此逐一否認，強調自己並不認識照片中的女性，亦未曾與她們發生性關係。他重申：「我什麼也沒看到，我也沒做錯任何事。」此外，他向議員交代，自己是在2002年首次乘坐愛潑斯坦的飛機時才與對方認識。

克林頓夫婦兩日來的證詞均將焦點指向愛潑斯坦的欺瞞手段，試圖與其犯罪網絡撇清關係。隨著兩位重量級證人完成作證，外界正關注委員會會否公開完整的訊問錄像或逐字稿，以回應公眾對此案長久以來的質疑。