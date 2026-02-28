梅拉尼婭將主持聯合國安理會會議 創國家元首配偶首例

美國將於三月接任聯合國安全理事會輪值主席國。白宮宣布，第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）將於下周一（3月2日）親自主持安理會會議。聯合國發言人指出，這將是聯合國成立以來，首次有現任國家元首的配偶主持安理會會議，寫下歷史先例。

演說重點闡述教育和社會包容

梅拉尼婭的辦公室周四發表聲明，透露是次會議的主題定為「衝突中的兒童、技術與教育」。據悉，梅拉尼婭將在演說中重點闡述如何透過教育手段促進社會包容，並以此作為邁向世界和平的基石。

美國第一夫人梅拉尼婭近期動作多多，一部以其名字名名的紀錄片早前在美國上映，展示她在特朗普第二次就職典禮前的20天生活。

據報梅拉尼婭過去一直關注兒童權益，在特朗普（Donald Trump）2025年重返白宮後，她曾致函俄羅斯總統普京，呼籲歸還因戰事被帶往俄羅斯的烏克蘭兒童。特朗普日前在國情咨文中亦對妻子讚譽有加，稱無人比她更關心美國的年輕一代。

聯合國：體現美方重視安理會議程

雖然特朗普過往多次批評聯合國效率低下，甚至拖欠數十億美元預算款項，但聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）在例行簡報中表示，梅拉尼婭今次的出席，顯示出美方對安理會功能及當前人道議題的重視。

安理會由15個理事國組成，主席國職位每月輪換。梅拉尼婭此舉顯示她在特朗普第二個任期中，或將承擔更多具國際影響力的角色。