Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

梅拉尼婭將主持聯合國安理會會議 創國家元首配偶首例

即時國際
更新時間：05:14 2026-02-28 HKT
發佈時間：05:14 2026-02-28 HKT

美國將於三月接任聯合國安全理事會輪值主席國。白宮宣布，第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）將於下周一（3月2日）親自主持安理會會議。聯合國發言人指出，這將是聯合國成立以來，首次有現任國家元首的配偶主持安理會會議，寫下歷史先例。

演說重點闡述教育和社會包容

梅拉尼婭的辦公室周四發表聲明，透露是次會議的主題定為「衝突中的兒童、技術與教育」。據悉，梅拉尼婭將在演說中重點闡述如何透過教育手段促進社會包容，並以此作為邁向世界和平的基石。

美國第一夫人梅拉尼婭近期動作多多，一部以其名字名名的紀錄片早前在美國上映，展示她在特朗普第二次就職典禮前的20天生活。
美國第一夫人梅拉尼婭近期動作多多，一部以其名字名名的紀錄片早前在美國上映，展示她在特朗普第二次就職典禮前的20天生活。

據報梅拉尼婭過去一直關注兒童權益，在特朗普（Donald Trump）2025年重返白宮後，她曾致函俄羅斯總統普京，呼籲歸還因戰事被帶往俄羅斯的烏克蘭兒童。特朗普日前在國情咨文中亦對妻子讚譽有加，稱無人比她更關心美國的年輕一代。

聯合國：體現美方重視安理會議程

雖然特朗普過往多次批評聯合國效率低下，甚至拖欠數十億美元預算款項，但聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）在例行簡報中表示，梅拉尼婭今次的出席，顯示出美方對安理會功能及當前人道議題的重視。

安理會由15個理事國組成，主席國職位每月輪換。梅拉尼婭此舉顯示她在特朗普第二個任期中，或將承擔更多具國際影響力的角色。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
00:56
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
生活百科
16小時前
陳山聰夜場激吻混血美女畫面流出 咀到忘形勁火辣 索女身份曝光竟是選美季軍
陳山聰夜場激吻混血美女畫面流出 咀到忘形勁火辣 索女身份曝光竟是選美季軍
影視圈
10小時前
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
生活百科
15小時前
堅尼地城臨海新地標KENNEDY BAY海嵎即將登場 3分鐘接駁港鐵 坐擁中西區名校網
地產資訊
16小時前
翁靜晶憶曾目擊徐少強偷食 雪梨無悔昔日戀情 爆《A計劃》黃曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
翁靜晶憶曾目擊徐少強偷食 雪梨無悔昔日戀情 爆《A計劃》黃曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
影視圈
9小時前
前TVB金牌司儀被老婆斥食軟飯 新年零支出：利是唔派唔收 贈親友一物代替現金
前TVB金牌司儀被老婆斥食軟飯 新年零支出：利是唔派唔收 贈親友一物代替現金
影視圈
12小時前
北角失常男破壞城巴車窗 再搶車致溜後撼九巴 警趕至制服
01:32
北角失常內地男破壞城巴車窗 再搶車致溜後撼九巴 警趕至制服
突發
6小時前
星島申訴王｜港女愛貓失蹤2年被領養遭索30萬「贖金」 新主人：特登開天價
05:16
星島申訴王｜港女愛貓失蹤2年被領養遭索30萬「贖金」 新主人：特登開天價
申訴熱話
12小時前
大家樂元宵限時優惠！鮑魚花膠套餐減$15 配叉燒/小菜/白飯
大家樂元宵限時優惠！鮑魚花膠套餐減$15 配叉燒/小菜/白飯
飲食
14小時前
尿袋新監管！內地3月起增設行動電源新「3C」認證 即睇4招防買錯
尿袋新監管！內地3月起增設行動電源新「3C」認證 即睇4招防買錯
生活百科
2026-02-26 15:46 HKT