Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美評估撤銷中國最惠國待遇影響 八月公布結果

即時國際
更新時間：05:02 2026-02-28 HKT
發佈時間：05:02 2026-02-28 HKT

中美經貿關係或迎來重大變革。美國國際貿易委員會（USITC）於當地時間周四（26日）宣布，將正式啟動一項為期六年的經濟影響評估調查，研究若撤銷中國的永久正常貿易關係（PNTR）地位，即俗稱的「最惠國待遇」，將對美國經濟產生何種衝擊。

配合特朗普指令 聚焦六年經濟預測

是次調查是根據國會撥款法案的要求而展開。自美國總統特朗普於2025年1月重返白宮後，隨即採取強硬貿易立場，指示貿易及商務部門首長評估有關撤銷中國最惠國待遇的立法議案。委員會在聲明中明確表示，將針對撤銷該地位後，未來六年內對美國經濟體系的潛在影響進行深入分析。

美評估撤銷中國最惠國待遇影響，八月公布結果。美聯社
美評估撤銷中國最惠國待遇影響，八月公布結果。美聯社

委員會指出，有關調查結果預計於今年8月21日前正式公布。由於調查時間緊迫，委員會決定不會舉行公開聽證會，改為邀請公眾及利益相關方在4月13日或之前提交書面意見。

一旦美國正式撤銷中國的最惠國待遇，意味着中國進口商品將不再享有低關稅優惠，或會面臨與其他非自由貿易協定國家同等的高額關稅。此舉預計將對全球供應鏈及中美貿易總額造成深遠影響。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
00:56
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
生活百科
16小時前
陳山聰夜場激吻混血美女畫面流出 咀到忘形勁火辣 索女身份曝光竟是選美季軍
陳山聰夜場激吻混血美女畫面流出 咀到忘形勁火辣 索女身份曝光竟是選美季軍
影視圈
10小時前
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
生活百科
15小時前
堅尼地城臨海新地標KENNEDY BAY海嵎即將登場 3分鐘接駁港鐵 坐擁中西區名校網
地產資訊
16小時前
翁靜晶憶曾目擊徐少強偷食 雪梨無悔昔日戀情 爆《A計劃》黃曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
翁靜晶憶曾目擊徐少強偷食 雪梨無悔昔日戀情 爆《A計劃》黃曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
影視圈
9小時前
前TVB金牌司儀被老婆斥食軟飯 新年零支出：利是唔派唔收 贈親友一物代替現金
前TVB金牌司儀被老婆斥食軟飯 新年零支出：利是唔派唔收 贈親友一物代替現金
影視圈
12小時前
北角失常男破壞城巴車窗 再搶車致溜後撼九巴 警趕至制服
01:32
北角失常內地男破壞城巴車窗 再搶車致溜後撼九巴 警趕至制服
突發
6小時前
星島申訴王｜港女愛貓失蹤2年被領養遭索30萬「贖金」 新主人：特登開天價
05:16
星島申訴王｜港女愛貓失蹤2年被領養遭索30萬「贖金」 新主人：特登開天價
申訴熱話
12小時前
大家樂元宵限時優惠！鮑魚花膠套餐減$15 配叉燒/小菜/白飯
大家樂元宵限時優惠！鮑魚花膠套餐減$15 配叉燒/小菜/白飯
飲食
14小時前
尿袋新監管！內地3月起增設行動電源新「3C」認證 即睇4招防買錯
尿袋新監管！內地3月起增設行動電源新「3C」認證 即睇4招防買錯
生活百科
2026-02-26 15:46 HKT