中美經貿關係或迎來重大變革。美國國際貿易委員會（USITC）於當地時間周四（26日）宣布，將正式啟動一項為期六年的經濟影響評估調查，研究若撤銷中國的永久正常貿易關係（PNTR）地位，即俗稱的「最惠國待遇」，將對美國經濟產生何種衝擊。

配合特朗普指令 聚焦六年經濟預測

是次調查是根據國會撥款法案的要求而展開。自美國總統特朗普於2025年1月重返白宮後，隨即採取強硬貿易立場，指示貿易及商務部門首長評估有關撤銷中國最惠國待遇的立法議案。委員會在聲明中明確表示，將針對撤銷該地位後，未來六年內對美國經濟體系的潛在影響進行深入分析。

美評估撤銷中國最惠國待遇影響，八月公布結果。美聯社

委員會指出，有關調查結果預計於今年8月21日前正式公布。由於調查時間緊迫，委員會決定不會舉行公開聽證會，改為邀請公眾及利益相關方在4月13日或之前提交書面意見。

一旦美國正式撤銷中國的最惠國待遇，意味着中國進口商品將不再享有低關稅優惠，或會面臨與其他非自由貿易協定國家同等的高額關稅。此舉預計將對全球供應鏈及中美貿易總額造成深遠影響。