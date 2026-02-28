有片｜米蘭市中心電車出軌撞入商店窗櫥 釀2死約40傷 乘客：以為地震

意大利米蘭市中心發生嚴重交通意外。當地時間周五（27日），一輛電車在行駛期間突然失控脫軌，猛烈撞向路邊商店，造成至少兩人死亡，約四十人受傷。現場情況混亂，大批救援人員趕赴現場營救。

失控衝入櫥窗 多人被困車底

事發於米蘭中央車站附近的維內托街（Vittorio Veneto）。涉事電車為米蘭交通公司（ATM）旗下最新款型號之一，在行駛途中無故出軌，強大衝擊力令電車直衝入一間商店的櫥窗，玻璃碎片散落一地。據當地傳媒報道，意外中一名男子被電車直接撞倒喪生，更有部分路人被困於車底，需由消防員救出。

有生還乘客形容事發一刻猶如發生強烈地震，當時車內乘客猝不及防，紛紛摔倒受傷。一名乘客心有餘悸表示，自己雖僅傷及膝蓋，但目睹身旁乘客頭部大量流血。救援部門隨即出動十三輛救護車到場，並在街頭搭建臨時醫療帳篷安置傷者。

米蘭交通公司ATM事後發表聲明，對這宗嚴重事故表示「深感震驚」，並向死傷者及其家屬致以深切慰問。目前該公司正配合相關部門調查出軌原因，重點了解是否涉及機械故障或人為因素。