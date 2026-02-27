英婦捐舊衫「做錯一事」 慘遭罰款逾萬元 結果......

英國一名婦人好心將家中舊衣物捐贈，卻因回收箱「爆棚」，順手將一袋衫放於箱旁，豈料此舉竟被當局執法人員指控為「非法棄置垃圾」，更即時收到一張高達1000英鎊（折合約近港幣10525元）的「牛肉乾」，令她大呻「簡直係一場惡夢」。

愛心捐贈變「亂拋垃圾」

據英國《鏡報》報道，事主為57歲的教師克萊頓（Kate Clayton）。今年1月26日，她駕車載著三大袋整理好的童裝，打算捐去慈善機構的回收箱。當時她成功將兩袋衫塞入箱內，但回收箱已完全爆滿，第三袋衫實在無法放入，她只好將其整齊擺放在回收箱旁邊。

豈料，她開車離開僅僅數米，便被一名身穿市府制服的執法人員截停。克萊頓起初以為對方只是問路，沒想到對方竟嚴肅地指控她剛剛的行為屬於「亂拋垃圾」，並要發出巨額罰款。「當我聽到個金額時，成個人呆咗喺度，」克萊頓憶述當時情況，完全難以置信。

香港的社區舊衣回收箱（示意圖）。 救世軍網站

申訴過程心力交瘁

克萊頓當場強調自己並非存心棄置垃圾，而是一片善心，而且回收箱周圍亦無任何告示，禁止將物品放置在箱外。她更無奈地表示，曾向執法人員提出即時將那袋衫拎走，但對方依然不為所動，堅持執法，要求她在14日內繳清罰款。

回家後，克萊頓馬上向執法部門提出申訴。在等待回覆的近一個月期間，她承受巨大精神壓力，幾度情緒崩潰，擔心因上庭無法負擔訴訟費。

幸好，經過漫長的等待，她最終收到電郵通知，罰單已成功撤銷。執法公司事後解釋，根據英國法律，將任何物品放置在回收箱外，都可能被視為「非法棄置」（fly-tipping）。因為慈善機構未必會處理箱外的物品，此舉有機會造成環境衛生問題及額外清理成本，因此執法人員才會依法發出告票。

雖然事件最終平息，但克萊頓坦言整個過程令她身心俱疲，沒想到一番善舉，竟換來如此慘痛的教訓。事件亦引發討論，關注執法部門在執行法例時，應如何在法律條文與情理之間取得平衡。

