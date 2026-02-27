高市早苗立場反轉 反對女性繼承日皇位

日本皇室面臨嚴峻的繼承危機，然而被視為改革關鍵人物的日本首位女首相高市早苗，其立場卻出現了令人意外的轉變。2月27日，高市早苗在國會表態，反對修改現行僅限男性的皇位繼承制度，稱「將繼承權僅限於皇室男性後裔是恰當的」。此番言論與她數天前「修改規則迫在眉睫」的說法大相徑庭，為日本皇室的未來增添了更多不確定性。

繼承人丁單薄

日本現任德仁天皇的獨生女愛子公主，因《皇室典範》規定女性沒有繼承權，而無法繼承皇位。目前，具備繼承資格的僅剩三人：天皇的弟弟、現年60歲的秋篠宮文仁親王；文仁親王19歲的兒子悠仁親王；天皇年屆90歲的叔叔常陸宮正仁親王。

隨著皇室成員持續減少，加上女性皇族婚後必須脫離皇籍，繼承人短缺問題已成為動搖國本的潛在危機。

日皇繼承人丁單薄，皇室未來堪憂。 路透社

民意支持與政治猶豫

事實上，日本社會對於女性繼承皇位的支持度相當高。早在2005年，悠仁親王出生前，政府委員會曾建議修法，讓天皇長子或長女繼承皇位，為愛子公主登基鋪路。但隨著悠仁的誕生，改革的腳步暫時停歇。

高市早苗此次的表態，無疑讓支持改革的民眾感到意外。就在本月20日，她才公開警告修改繼承規則已「迫在眉睫」，並希望就確保皇位穩定繼承展開深入討論。如今她引述2021年專家小組的結論，支持維持男性繼承的傳統，顯示出政府內部對此議題的高度敏感與分歧。

為了解決繼承危機，2021年的專家會議曾提出一個替代方案：考慮允許皇室「收養」已脫離皇籍的旁系男性遠親。但此方案也引發質疑，不確定是否有人願意放棄現有的自由與事業，來承擔延續皇室血脈的重任。

在民意浪潮與政治傳統的拉扯之間，日本皇室的未來之路依然充滿變數。