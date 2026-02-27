澳洲漢遊布吉租電單車爭路 遭瑞典男手刀擊頸身亡
更新時間：18:00 2026-02-27 HKT
發佈時間：18:00 2026-02-27 HKT
遇上不愉快事情，也要冷靜對應，否則隨時闖大禍。周三（25日），泰國布吉島發生一宗命案。一名澳洲男子與一名瑞典男子在街頭發生路爭執，澳洲男子被對方用手刀重擊頸部致死。
消息指，案發前兩人騎著租來的電單車行駛，其中一人突然切入另一人的行駛路線，兩人互按喇叭。瑞典男子無視女伴勸阻，一掌重擊對方頸部。澳洲男頭部撞地昏迷，送醫後身亡，警方隨後逮捕疑犯。
警方指控疑犯涉嫌故意傷害致死，疑犯承認罪行，目前被拘押候審。
