WhatsApp大死機？  iPhone用家叫苦：電腦登出後無法再登入

即時國際
更新時間：17:05 2026-02-27 HKT
發佈時間：16:54 2026-02-27 HKT

周五（27日）上午，用戶在使用 WhatsApp網頁版時遇到困難，多數投訴集中於登入及同步對話時出現問題。據《News.Az》引述外國媒體報道，此次服務中斷似乎影響範圍有限，並非大規模故障。

故障追蹤平台Downdetector的數據顯示，有25宗與此問題相關的報告。在受影響的用戶中，56%表示網站出現問題，39%回報應用程式相關問題，另有6%在收發訊息時遇到困難。

初步跡象顯示，此故障主要影響試圖將WhatsApp網頁版與iPhone連結的用戶，而Android用戶則普遍回報服務正常。不少用戶轉至X平台分享他們的經歷，特別提到將iOS裝置與桌面平台配對時遇到的挑戰。

截至目前，WhatsApp尚未就此次回報的服務中斷發表官方聲明。
 

