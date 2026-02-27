WhatsApp大死機？ iPhone用家叫苦：電腦登出後無法再登入
更新時間：17:05 2026-02-27 HKT
發佈時間：16:54 2026-02-27 HKT
發佈時間：16:54 2026-02-27 HKT
周五（27日）上午，用戶在使用 WhatsApp網頁版時遇到困難，多數投訴集中於登入及同步對話時出現問題。據《News.Az》引述外國媒體報道，此次服務中斷似乎影響範圍有限，並非大規模故障。
故障追蹤平台Downdetector的數據顯示，有25宗與此問題相關的報告。在受影響的用戶中，56%表示網站出現問題，39%回報應用程式相關問題，另有6%在收發訊息時遇到困難。
初步跡象顯示，此故障主要影響試圖將WhatsApp網頁版與iPhone連結的用戶，而Android用戶則普遍回報服務正常。不少用戶轉至X平台分享他們的經歷，特別提到將iOS裝置與桌面平台配對時遇到的挑戰。
截至目前，WhatsApp尚未就此次回報的服務中斷發表官方聲明。
最Hit
港鐵金鐘站現神秘人龍！港人不解「有錢派？」 網民親測揭真相：真係有獎中
2026-02-26 13:25 HKT
尿袋新監管！內地3月起增設行動電源新「3C」認證 即睇4招防買錯
2026-02-26 15:46 HKT
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
2026-02-25 17:00 HKT
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
2026-02-25 19:30 HKT
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
2026-02-25 15:35 HKT