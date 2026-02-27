澀谷神秘婦街頭惡意撞飛台女孩 日人證實街頭存「撞人族」

台灣一對母女早前到日本旅遊，年幼女兒在澀谷著名十字馬路拍照時，遭一名身穿藍色外套的長髮婦人惡意衝撞，影片曝光引發軒然大波，不少兩岸網民紛紛留言碰過類似情形。另有日本網民證實當地有「撞人族」，目標多是長者、女性和小孩下手。



一名台灣媽媽日前在IG貼出短片，透過影片可以看到，她的小學女兒在澀谷路口轉頭比YA，此時卻有一名戴著口罩的藍衣長髮女子，眼神兇惡不懷好意，刻意改變方向撞女童逼近，然後再伸手推開女童。

老人小孩成目標

影片曝光後，不少大陸、台灣網民都表示遇過類似情形，許多日本網友也留言，近幾年街頭的確出現一些「撞人族」，會刻意尋找老人、女性、小孩或較為瘦弱的男性下手，往對方衝撞，疑似藉此宣洩情緒。有指，近年來也開始出現女性加害者，對象也擴大至觀光客，目的就是看準對方不會或難以反擊。



台灣旅遊貼士網站「日本省錢小站」在事件曝光後分析，類似的行為其中源於社會壓力宣洩，很多故意撞人的人，通常是處於社會底層或承受極大工作壓力的男性，藉由欺負軟柿子獲得「強者權力感」。

疑圖宣洩社會壓力

另外，懷疑有部分人抱持著扭曲的正義感，看不慣邊走邊看手機，就給一點教訓，讓對方以為自己擋路了。另外，或者日本特有的「空間防衛心態」，尤其是東京這種超高密度的城市，對個人空間非常敏感，因而產生「為何要我讓路」念頭，久而久之就認為自己不該讓，演變成主動發生衝突。