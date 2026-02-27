關稅戰2.0︱美國國際貿易委員會將展調查 評估撤銷中國「最惠國」待遇衝擊
更新時間：13:02 2026-02-27 HKT
發佈時間：13:02 2026-02-27 HKT
發佈時間：13:02 2026-02-27 HKT
美中貿易關係再現暗湧？美國國際貿易委員會（USITC）周四（26日）宣布，將正式展開一項調查，以評估一旦撤銷中國的「永久性正常貿易關係」（PNTR）地位，將對美國經濟造成的影響。此舉預料將導致對中國進口商品徵收的關稅大幅提高。
USITC在聲明中表示，這項調查是根據一項國會撥款法案的要求而進行，預計將在今年8月21日前公布調查結果。
或致大幅提高中國產品關稅
「永久性正常貿易關係」地位是世界貿易組織（WTO）成員之間互相給予的貿易待遇，確保來自成員國的進口商品能享有較低的關稅。
若美國單方面撤銷中國的這一地位，意味著美國可以對從中國進口的商品徵收更高的關稅，勢必對兩國本已緊張的貿易關係造成進一步的衝擊。
最Hit
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
2026-02-25 15:35 HKT
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
2026-02-25 17:00 HKT
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
2026-02-25 19:30 HKT