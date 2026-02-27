AI晶片荒︱NVIDIA高層預言問題或持續至年底 影響遊戲業務表現

面對人工智能（AI）極度增長，全球晶片供不應求，普羅電腦用家飽受影響，如今連手機和電玩產業都可能受衝擊。人工智能晶片大廠輝達（Nvidia）高層表示，全球遊戲晶片短缺情況將持續到今年年底。



路透社報道，輝達財務長克瑞斯（Colette Kress）在公司季度財報電話會議上表示，即使輝達看到強勁需求，但預期在當前季度與未來幾季，晶片供應限制將持續影響遊戲業務表現。



克瑞斯說：「我們希望能有更多的供貨，但我們認為在接下來幾季，供應狀況仍會非常吃緊。」「如果情況在年底前改善，便有機會評估年增率的成長表現。不過，現在要下定論仍為時過早。」



隨著科技業加速擴展人工智能（AI）運算能力，對記憶體晶片的需求已超過供應，導致價格飆升，並促使製造商優先將零件用於利潤較高的資料中心晶片。



這進一步壓縮到對智能手機、個人電腦和遊戲主機等消費性電子產品的供應。輝達晶片廣泛應用於個人電腦遊戲與任天堂（Nintendo）Switch主機，而索尼（Sony）的PlayStation與微軟（Microsoft）Xbox遊戲主機則採用超微公司（AMD）的硬體。