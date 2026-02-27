出生率跌至新低 新加坡增移民

新加坡昨日公布數據顯示，2025年該國整體生育率跌至0.87，再創歷史新低。副總理兼貿工部長顏金勇稱，儘管政府已積極支持國民成家育兒，但仍須謹慎地引入新移民，才能彌補低生育率的問題。未來五年，獅城每年預計接納2.5萬至3萬名新公民。

日出生人數10年降30%

顏金勇昨日在國會透露，該國去年迎來2.75萬名新生兒，0.87的整體生育率顯著低於2024年的0.97，比起10年前的1.24更是低很多。他指這是國家歷來最低的生育率，趨勢令人擔憂。新加坡的登記結婚人數也有所下降，而人口老化的速度也越來越快。去年，5名公民當中就有一人已屆65歲或以上。

顏金勇說，獅城須謹慎地引入新移民，以彌補低生育率的問題。新加坡去年接納2.5萬名新公民。顏金勇表示，未來5年，新加坡每年接納新公民人數估計介乎2.5萬至3萬人。此外，該國接納的永久居民人數也須調整。未來五年，估計每年接納約4萬名新永久居民，多於去年的3.5萬人。

日本政府昨日也公布數據顯示，2025年日本出生人數連續第10年下滑，凸顯首相高市早苗正面臨嚴峻的少子化挑戰。初步統計，2025年日本出生的嬰兒數量（包括外國人）為705809人，較2024年減少2.1%。該數字比起10年之前減少了30%。