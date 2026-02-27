愛潑斯坦案｜希拉里首度作證 堅稱毫不知情：有問題請問我丈夫

美國前國務卿希拉里（Hillary Clinton）周四（26日）就已故淫魔富商愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案，首度接受眾議院監督委員會長達數小時的閉門訊問。面對共和黨人對其家族與愛潑斯坦往來的嚴厲質詢，希拉里堅稱對愛潑斯坦的犯罪行為一無所知，亦不記得曾與愛潑斯坦見面，只與對方前女朋友兼助理麥斯威爾有過接觸，她又促請總統特朗普赴國會作供。

希拉里促特朗普作供

聽證會以閉門形式舉行，來自共和黨的眾議院監督與政府改革委員會主席科默稱，今次調查重點包括愛潑斯坦如何累積巨額財富，以及如何與各地名人建立聯繫。對於希拉里，質詢的核心圍繞在她是否知悉愛潑斯坦及其共犯麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）的非法性交易網絡。希拉里在開場白中明確重申：「我從不記得見過愛潑斯坦先生，更從未踏足他的私人飛機、辦公室或島嶼。」

「不知道，去問我丈夫」

由於愛潑斯坦生前與希拉里的丈夫、前總統克林頓（Bill Clinton）曾多次同機出行，委員會成員針對克林頓的行蹤對希拉里進行密集盤問。監督委員會主席科默（James Comer）透露，希拉里在作證過程中至少十多次回答：「我不知道，你們得去問我丈夫。」

當被問及對丈夫曾接受年輕女性按摩的報道有何看法時，希拉里拒絕臆測未親眼目睹之事，並直言：「我不是來談論感受的。」她同時確信丈夫對愛潑斯坦的惡行毫不知情。克林頓本人預計將於周五（27日）接棒受審，成為首位就此案宣誓作證的前總統。

為麥斯威爾曾出席女兒婚禮解畫：僅以某賓客配偶身分到場

希拉里在訊問結束後主動會見記者，對閉門進行質詢表示不滿，認為應公開讓大眾監督。她抨擊共和黨主導的委員會是在進行「政治獵巫」，試圖以此掩蓋特朗普在愛潑斯坦檔案中被多次提及的事實。對於愛潑斯坦前女友兼助理麥斯威爾曾出席女兒切爾西的婚禮，希拉里解釋對方當時僅是以某位賓客的配偶身分到場。

此次訊問一度因意外插曲暫停，有現場照片被違規發布至社交平台X，引發規則爭議。科默表示，在完成法律審核後，委員會將考慮公開訊問的完整影像與逐字稿，以昭公信。