凡爾賽宮掌門人接任羅浮宮館長

法國官方宣布，凡爾賽宮掌門人勒里博被任命為羅浮宮博物館館長，接替已辭職的原館長德卡爾。政府發言人稱，內閣會議周三作出對勒里博的新任命，表示將由他領導羅浮宮實施未來的重大項目，包括安全措施和現代化改造等。

相關新聞：羅浮宮劫案︱CCTV揭刧匪爆玻璃擸珠寶 騰雞保安企背後不敢阻攔︱有片

法國文化部則稱，勒里博須恢復羅浮宮內部的「信任氛圍」。德卡爾2021年起出任羅浮宮博物館館長，法國總統馬克龍周二批准其辭呈。此次辭職距羅浮宮驚天劫案已逾4個月，此案引發外界對該機構保安能力的質疑。