凡爾賽宮掌門人接任羅浮宮館長
更新時間：09:15 2026-02-27 HKT
發佈時間：09:15 2026-02-27 HKT
發佈時間：09:15 2026-02-27 HKT
法國官方宣布，凡爾賽宮掌門人勒里博被任命為羅浮宮博物館館長，接替已辭職的原館長德卡爾。政府發言人稱，內閣會議周三作出對勒里博的新任命，表示將由他領導羅浮宮實施未來的重大項目，包括安全措施和現代化改造等。
相關新聞：羅浮宮劫案︱CCTV揭刧匪爆玻璃擸珠寶 騰雞保安企背後不敢阻攔︱有片
法國文化部則稱，勒里博須恢復羅浮宮內部的「信任氛圍」。德卡爾2021年起出任羅浮宮博物館館長，法國總統馬克龍周二批准其辭呈。此次辭職距羅浮宮驚天劫案已逾4個月，此案引發外界對該機構保安能力的質疑。
最Hit
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
2026-02-25 15:35 HKT
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
2026-02-25 17:00 HKT
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
2026-02-25 19:30 HKT
TVB「最經典女醜角」面目全非 遭質疑「重度醫美」猶如換臉 身體一部份斷裂令人憂心
2026-02-26 09:00 HKT