美伊談判｜據報美軍首支自殺式無人機部隊已就緒 伊朗外長：某些領域接近達成共識

美國和伊朗在日內瓦的第三輪間接談判結束。伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）於當地時間周四（26日）表示，最新一輪談判取得了積極進展，雙方在部分核心議題上正逐步接近達成共識。與此同時，美國總統特朗普預計將於周五召集軍政高層會議，商討對伊朗的下一步行動方針。

德黑蘭指談判有進展 下周維也納續技術磋商

伊朗外長阿拉格齊在日內瓦結束第三輪間接談判後坦言，這是美伊之間「最為嚴肅且持續時間最長」的一次對話。他指出，雙方技術團隊已針對制裁豁免及核設施監管等敏感課題展開深度溝通，儘管仍存在分歧，但在某些領域的立場已相當接近。阿拉格齊表示，雙方均需回國與最高決策層進行最後諮詢，並確認下周一（3月2日）將移師奧地利維也納舉行新一輪技術性談判。

美軍「蠍子特遣隊」待命 低成本無人機或成威懾主戰力

在外交談判進行的同時，美軍的軍事部署亦步亦趨。據美國國防官員透露，五角大樓首支專門操作自殺式無人機的部隊「蠍子特遣隊」（Task Force Scorpion）現已部署完畢，隨時準備應付突發軍事需求。這支以巴林為基地的部隊，主要操作單價僅約3.5萬美元的「低成本無人作戰攻擊系統」（LUCAS）。

相較於價值數百萬美元的「死神」無人機，這種消耗型無人機能以蜂群戰術執行遠程精準打擊任務。去年底，該部隊已在阿拉伯灣的瀕海戰鬥艦上成功完成發射測試。國防分析師指出，這種低成本武裝力量的就緒，標誌着美軍打擊模式的轉變，亦是特朗普政府向德黑蘭施壓的重要籌碼。

特朗普周五定奪決策 核問題走向成焦點

隨着雙方外交官員各自回國述職，白宮的決策成為外界焦點。據報特朗普將於周五與高級顧問會面，根據談判進度決定是否繼續維持高度軍事施壓，或轉向落實初步的制裁豁免協議。市場普遍關注下周一的維也納磋商，若技術細節能取得進一步突破，美伊核問題或有望迎來近年來最重大的轉折點。