印尼12歲男童被迫飲沸水監生燙死  臨終前指證繼母行兇影片瘋傳

印尼發生懷疑駭人虐兒案件。西爪哇省一名12歲男童被送院時傷痕累累，全身佈滿駭人的水泡與燒傷痕跡，醫護人員更發現其食道及內部器官嚴重灼傷，研判曾被迫飲下沸水。男童在臨終前竭力向旁人吐出關鍵證言，指認施暴者正是其繼母，事件隨即引發當地社會強烈憤慨。

全身燒傷 繼母辯稱「發燒自然出現」

受害男童尼札姆（Nizam Shafi）家住西爪哇省蘇加武眉。其38歲父親沙堤畢（Anwar Satibi）透露，本月18日他在外工作時，突然接獲妻子來電，聲稱兒子突發高燒且病情危殆。沙堤畢憶述，當天出門前兒子仍生龍活虎，詎料回家竟見到孩子氣若游絲，全身遍佈水泡、燒傷和燙傷傷痕，面部亦有被毆打痕迹。

翌日凌晨，尼札姆被送抵醫院。醫師檢查後發現，男童手臂、頸部、背部均有大面積二至三級燒傷，口和鼻更有永久性傷害，肺部亦出現腫脹。面對醫護質詢，繼母竟荒謬地辯稱這些水泡是因「發燒而自然產生」。

男童遺言指證 錄像流出激起民憤

網路上流傳一段令人心碎的影片，顯示奄奄一息的尼札姆躺在病床上，當旁人詢問是誰造成如此可怕的傷勢時，他用盡最後氣力舉起顫抖的手指向繼母，虛弱地說出「媽咪」二字。雖然院方全力搶救，尼札姆仍於數小時後，即19日下午傷重不治。

醫師根據傷勢判斷，尼札姆不僅遭熱水潑淋，更極可能被強迫飲下滾燙熱水，導致食道及內部器官嚴重受損。

繼母有虐兒前科曾下跪認錯 父親：後悔給她機會

沙堤畢受訪時悔恨不已，透露妻子早有虐兒前科。去年尼札姆疑似遭虐時，沙堤畢曾報警處理，當時妻子當眾下跪認錯並承諾改過，他為了家庭和諧決定原諒，沒想到「給予機會」竟成了害死兒子的關鍵。據報道，若尼札姆與繼母所生的兩名孩子發生口角，受罰的永遠只有尼札姆。

據報道，男童父親已向警方舉報男童繼母，警方將她列為涉嫌虐待男童的疑犯，而涉事繼母否認所有指控。

印尼警方已傳召包括家屬及醫護在內共16名證人錄取口供，法醫亦已提取男童的心臟及肺部樣本送往雅加達化驗，以確定確切死因。案件已進入司法程序，西爪哇各界強烈要求當局嚴懲兇徒。