伊朗局勢│美伊於日內瓦舉行間接核談判 阿曼斡旋下氣氛審慎樂觀

美國與伊朗政府代表於瑞士日內瓦，展開第三輪間接核問題談判。儘管美國在談判前夕對伊朗施加新一輪制裁，但作為中間人的阿曼表示，雙方在談判中展現出前所未有的開放態度。

本輪談判由阿曼外長巴德爾（Badr Albusaidi）居中斡旋。阿曼外交部於社交平台發文指，美伊代表團在本輪談判中，對於具創意的新想法與解決方案，表現出樂於接受的開放姿態。巴德爾本人在前往會場時，亦對談判前景以豎起拇指手勢回應，釋出樂觀信號。

伊朗方面，其代表團由代外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）率領。伊朗外交部發言人表示，伊方以嚴肅認真的態度參與談判，代表團成員涵蓋核能、制裁、法律及經濟等領域專家。伊方立場明確，即解除對伊朗的制裁，並保障其和平利用核技術的權利。伊朗總統佩澤希齊揚亦重申，伊朗無意發展核武器。伊朗國防委員會秘書沙姆哈尼更暗示，若談判能聚焦於伊朗不發展核武器此一核心議題，則有望達成協議。

美國方面，由中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff ）及總統特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）代表出席。美國總統特朗普已多次強調，美國永遠不會允許伊朗擁有核武器，並將此作為達成核協議的前提。在談判前夕，美國對伊朗採取進一步施壓措施，包括向以色列增派F-22戰機，並由財政部宣布新一輪制裁，對象涉及協助伊朗非法銷售石油及生產先進武器的多名個人、實體及運油輪。

據伊朗半官方媒體報道，伊方已提出回應美方長期關切的談判提案。報道稱，談判進程取決於技術層面的精準性及雙方的政治意願，結果可能導向兩種結局：若能達成技術性法律框架草案，將標誌著新信任階段的開始；反之，則可能面臨談判破裂、局勢升級的風險。

談判期間曾一度短暫休會，美國代表曾乘車離開會談地點，但其後復會。國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Grossi）亦可能出席本輪談判。