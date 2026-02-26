日本巴士現「剪髮魔」 兩男涉嫌隨機剪斷女乘客頭髮被捕

日本近期接連發生兩宗在巴士上，隨機剪斷女性乘客頭髮的案件。兩名男性疑犯目前均已被警方拘捕，他們供稱的犯案動機分別為「滿足性慾」及「發洩壓力」。

據日本媒體報道，其中一宗案件發生於神戶市。一名32歲女性在乘搭巴士時，突遭後方座位一名男子剪去長約10厘米的頭髮。警方接獲報案後展開調查，並於翌日在巴士站附近盤查一名形跡可疑的男子，在其身上搜出剪刀。被捕的20歲大學生高尾勇希承認犯案，並供稱其動機是「為了滿足性慾」。

另一宗類似案件則發生在福岡市。一名43歲男性職員於本月3日上午乘搭巴士期間，以剪刀剪斷前座一名17歲女高中生的頭髮。該名女學生向校方報告事件後，警方透過閉路電視片段鎖定並拘捕了疑犯。據悉，受害學生未有受傷，但約有100根、長度2至4厘米的頭髮被剪斷。該名職員被捕後則供稱，犯案是「為了發洩壓力」。

