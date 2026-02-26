特朗普寸爆羅拔迪尼路：有病、智商極低

美國總統特朗普（Donald Trump）同荷里活影帝羅拔迪尼路（Robert De Niro）牙骹戰再次升級！繼羅拔迪尼路早前呼籲國民要「抵抗」特朗普政府後，特朗普周二（26日）在社交平台猛烈反擊，寸爆呢位影壇傳奇人物「有病」、「痴線」，還說他「智商極低」。

影帝狠批：國家正被摧毀

現年82歲、主演過《的士司機》、《教父》等無數經典電影的金像影帝羅拔迪尼路，向來是「特朗普頭號黑粉」。他上周五（23日）在一個Podcast節目中，再次炮轟特朗普，說「大家必須團結起來將佢哋趕走，等我哋國家重回正軌……國家正被特朗普摧毀，根本冇人知佢有咩理由，完全係有病！」他更連續五次敦促民眾：「大家必須抵抗、抵抗、抵抗、抵抗、抵抗。這是唯一的辦法。」

特朗普。 路透社

羅拔迪尼路。 路透社

對於影帝的批評，特朗普在自家社交平台「真實社群」（Truth Social）發文還拖，說羅拔迪尼路是「特朗普精神錯亂症患者」（Trump Derangement Syndrome sufferer）。

他寫道：「呢個又一個病態而且痴線嘅人，我認為佢智商極低，對自己講過做過嘅嘢完全冇自覺，當中某啲行為根本係嚴重嘅犯罪！」火藥味極濃。

事實上，羅拔迪尼路多年來都毫不掩飾對特朗普的厭惡，去年他在康城影展獲頒終身成就獎時，就曾在台上致詞時猛烈批評特朗普「庸俗」，兩人積怨已久。

