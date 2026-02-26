科企搶AI人才｜傳Meta旗下AI大將跳槽OpenAI 7個月前才被天價挖角
更新時間：19:00 2026-02-26 HKT
發佈時間：19:00 2026-02-26 HKT
發佈時間：19:00 2026-02-26 HKT
科技新聞網站The Information引述OpenAI發言人報道，已延攬備受矚目的Meta人工智能（AI）研究員龐若鳴（Ruoming Pang）。他約7個月前從蘋果（Apple）跳槽Meta，現在又被OpenAI挖角。
路透社報道，Meta和OpenAI未立即回應路透社的置評請求。
龐若鳴原來負責Meta超級智能實驗室（Meta Superintelligence Labs）AI基礎設施，這個團隊正為Meta開發新一代AI模型。報道指出，經OpenAI積極挖角數個月後，他於上周離開Meta。
根據彭博社（Bloomberg News）報道，Meta去年以數年總值超過2億美元的薪酬方案挖走龐若鳴。
一場激烈的人才爭奪戰在矽谷（Silicon Valley）方興未艾，Meta等科技巨頭不惜豪擲數以百萬美元計高薪吸引頂尖人才，要在AI領域確立下一波領先地位。
