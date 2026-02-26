日本北海道扭蛋店老闆藏2000條偷拍片　專攻裙底春光：工作壓力大

日本驚爆連鎖扭蛋店老闆變身「偷拍狂魔」！一名經營扭蛋業務的43歲男子，因涉嫌在街頭及自家店鋪內偷拍多名女性裙底被捕。據《TBS NEWS DIG》報道，警方在其手機內發現多達2000條偷拍影片，涉案男子事後竟將罪名推諉於「工作壓力」。

北海道拍到東京澀谷

這名43歲男子經營的扭蛋店總部位於北海道，業務遍及日本全國。調查指出，他涉嫌於2025年5月至6月期間，在札幌街頭至少3次用手機偷拍女性裙底；隨後又於7月在東京澀谷分店內，對一名年僅10多歲的女顧客伸出魔爪，試圖捕捉裙底春光。

手機藏2000部偷拍片

噁心的行徑之所以曝光，是因為有經過的男子注意到可疑行為並報警。東京警視廳在搜查該男子的手機時，發現機內存有約2000條偷拍女性的影片，其中約200條相信是在其經營的扭蛋店內，趁顧客全神貫注於扭蛋時拍攝。

日本一名男子涉嫌在街頭及自家店鋪內偷拍多名女性裙底被捕。(美聯社)

辯稱「工作壓力大」

面對審問時，該名男子對指控供認不諱，並聲稱：「我是因為工作壓力大，才選擇開始偷拍女性。」他更直言：「只要看到穿裙子的女性，我就會忍不住上前偷拍。」目前警方正進一步調查是否涉及更多受害者。

