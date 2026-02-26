印度7惡煞攔車當男友面輪姦少女　施暴數小時再勒索金錢

印度阿薩姆邦（Assam）發生令國際社會震驚的集體性侵案。一名28歲女子與男友在公路旁遭7至8名持刀惡煞攔截，對方竟在男友面前對女子輪姦長達數小時，事後更強行勒索財物。事件引發全印度憤慨，數千網民要求嚴懲兇徒。

惡煞攔路強拖情侶出車

據《印度新德里電視台》（NDTV）報道，案件發生於19日晚間，受害者與男友在西爾查爾鎮（Silchar）附近的繞道公路停留時，一輛休旅車突然駛近並將兩人截停。一群男子強行將這對情侶拖出車外，其中7人隨即輪流壓制受害者的男友，逼他在現場目睹女友遭受集體侵犯的慘痛過程。

施暴數小時再勒索轉賬

這場噩夢持續數小時之久，歹徒在離去前不但未見收手，更持刀威脅受害者即場透過手機向其轉賬1萬盧比（約950港元）作為「保護費」。西爾查爾警方接報後，於23日展開行動，目前已拘捕兩名分別25歲及27歲的當地疑犯，並正根據受害者的證詞全力追緝其餘在逃的5名同黨。

印度一名女子在公路遭多人輪姦數小時。(法新社)

國會議員痛批治安失序

此案在社交媒體引發相當大的迴響，國會議員德芙（Sushmita Dev）公開抨擊政府只顧選舉維安，卻讓普通公民身處險境。此外，當地媒體亦因報道這宗案件受到威脅，一名記者遭其中一名疑犯的家屬在警局附近攔路恐嚇。

