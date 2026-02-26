聖地牙哥︱中國大媽放任孩子「石攻」海獅　巡邏員忍無可忍逐出沙灘

在美國加州聖地牙哥知名景點拉霍亞灣（La Jolla Cove），一個中國家庭日前遊覽期間，家中孩童竟不斷向棲息的海獅投擲石塊及沙土。儘管巡邏員多次嚴正警告，家長卻視若無睹，最終全家人被強行逐出海灘，整個丟架過程被目擊者拍下並於網上瘋傳。

石沙齊飛無視法紀

目擊事件的攝影師格蘭特（Jim Grant）指出，當時一名男孩與一名女孩不斷向沙灘上的海獅拋擲碎石及泥土。現場巡邏員發現後，曾數度上前大聲制止，要求他們尊重野生動物。格蘭特直言：「巡邏員強硬警告了好幾次，要他們停手，但他們就像聽不到一樣，完全不予理會。」

巡邏員要求全家「即時離場」

從網絡瘋傳的影片可見，巡邏員最終直接叫住兩名孩童的母親，並詢問其來自何處，對方回答「中國」。雖然根據美國聯邦法規《海洋哺乳動物保護法》，巡邏員有權對騷擾動物的行為開出罰單，但該名巡邏員最後表示不會罰款，而是要求全家人必須立即離開拉霍亞灣，不准再逗留。

巡邏員多次嚴正警告。(Jim Grant，Instagram@jimgrantphotos)

全家人最終被逐出海灘。(Jim Grant，Instagram@jimgrantphotos)

網民怒斥「影衰晒」

影片被轉載至社交媒體後，不少網民留言直呼「尷尬」，認為少數遊客的惡劣行為嚴重影響整體華人形象。雖然拉霍亞灣設有告示牌要求遊客與海獅保持至少20英呎距離，但遊客「越位」騷擾問題屢見不鮮。有動物保護團體指出，每年都有海獅幼崽因人為干擾而死亡。

由於拉霍亞灣近日被知名旅遊網站 Tripadvisor 評為「全美最佳海灘」，格蘭特擔心，名聲大響後會吸引更多質素參差的遊客。他呼籲當局必須採取更嚴格的管理措施。