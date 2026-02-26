杜拜朱古力｜南韓爆紅麻糬驗出惡菌超標2.5倍　 81間甜品店違規遭罰

近期風靡南韓的「杜拜巧克力麻糬」驚傳食安危機！南韓食品藥品安全處（食藥處）近期針對全韓甜品店進行大規模抽檢，在4180間甜品店中，有81間違反《食品衛生法》。其中有知名店舖的杜拜朱古力產品，被驗出「金黃色葡萄球菌」超標達2.5倍，食客隨時面臨食物中毒風險。

「Cafe Cozy」產品含金黃色葡萄球菌

根據《韓國製藥通訊》報道，南韓食藥處於2月2日至6日展開專案檢查，對象涵蓋2947間甜品外送店及1233間無人雪糕店。調查發現，共有60間外送店因設施不符規定、未佩戴衛生帽或口罩等疏失違規；而21間無人商店則被發現販售過期食材。

在眾多違規個案中，位於廣域市東區的甜點店「Cafe Cozy」情況最為惡劣。官方化驗結果顯示，該店販售的熱門商品「杜拜朱古力麻糬」金黃色葡萄球菌嚴重超標，達標準值2.5倍。

南韓食藥處強調，自2021年起已針對市場熱銷產品加強管控。針對此次大規模違規，所有違規者均已移交地方政府裁處，官方並承諾在未來6個月內進行追蹤檢查，確保衛生問題獲得徹底改善。