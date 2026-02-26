Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

杜拜朱古力｜南韓爆紅麻糬驗出惡菌超標2.5倍　 81間甜品店違規遭罰

即時國際
更新時間：12:00 2026-02-26 HKT
發佈時間：12:00 2026-02-26 HKT

近期風靡南韓的「杜拜巧克力麻糬」驚傳食安危機！南韓食品藥品安全處（食藥處）近期針對全韓甜品店進行大規模抽檢，在4180間甜品店中，有81間違反《食品衛生法》。其中有知名店舖的杜拜朱古力產品，被驗出「金黃色葡萄球菌」超標達2.5倍，食客隨時面臨食物中毒風險。

「Cafe Cozy」產品含金黃色葡萄球菌

根據《韓國製藥通訊》報道，南韓食藥處於2月2日至6日展開專案檢查，對象涵蓋2947間甜品外送店及1233間無人雪糕店。調查發現，共有60間外送店因設施不符規定、未佩戴衛生帽或口罩等疏失違規；而21間無人商店則被發現販售過期食材。

在眾多違規個案中，位於廣域市東區的甜點店「Cafe Cozy」情況最為惡劣。官方化驗結果顯示，該店販售的熱門商品「杜拜朱古力麻糬」金黃色葡萄球菌嚴重超標，達標準值2.5倍。

南韓食藥處強調，自2021年起已針對市場熱銷產品加強管控。針對此次大規模違規，所有違規者均已移交地方政府裁處，官方並承諾在未來6個月內進行追蹤檢查，確保衛生問題獲得徹底改善。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
影視圈
17小時前
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
生活百科
21小時前
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
01:21
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
生活百科
19小時前
千人斬Bonnie Blue懷孕︱男同志揭400人「繁衍計劃」現場 參與者戴眼罩房外排隊
千人斬Bonnie Blue懷孕︱男同志揭400人「繁衍計劃」現場 參與者戴眼罩房外排隊
即時國際
15小時前
TVB「最經典女醜角」面目全非 遭質疑「重度醫美」尤如換臉 身體一部份斷裂令人憂心
TVB「最經典女醜角」面目全非  遭質疑「重度醫美」尤如換臉  身體一部份斷裂令人憂心
影視圈
3小時前
鰂魚涌生記粥麵結業！逾40年老字號分店 獲蔡瀾大讚「香港第一」 網民不捨：生意很好
鰂魚涌生記粥麵結業！逾40年老字號分店 獲蔡瀾大讚「香港第一」 網民不捨：生意很好
飲食
18小時前
財政預算案派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
01:46
財政預算案2026派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
社會
23小時前
女行團｜HOY TV旅遊節目 五大女主持挑戰電視尺度 邱晴打頭陣「漲卜卜」上圍震撼視覺 泳衣放題大解放
女行團｜HOY TV旅遊節目 五大女主持挑戰電視尺度 邱晴打頭陣「漲卜卜」上圍震撼視覺 泳衣放題大解放
影視圈
15小時前
油站打尖︱無品婦「人肉路障」瞓後方車頭 車主驚呼：佢子女睇住︱有片
00:49
油站打尖︱無品婦「人肉路障」瞓後方車頭 車主驚呼：佢子女睇住︱有片
即時中國
5小時前
東張西望丨戀童癖教練全程閃避拒回應 陳媽媽曾欲妥協不追究成全關係 與兒子感情關係變疏離：有諗過自殺
東張西望丨戀童癖教練全程閃避拒回應 陳媽媽曾欲妥協不追究成全關係 與兒子感情關係變疏離：有諗過自殺
影視圈
14小時前