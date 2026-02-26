Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

泰國兩女寺外MMA爭寵　意外揭發住持1湊6淫亂史

即時國際
更新時間：10:00 2026-02-26 HKT
發佈時間：10:00 2026-02-26 HKT

佛門清淨地驚爆荒淫性醜聞！泰國暖武里府（Nonthaburi）一名知名住持日前被揭發私生活極度混亂，竟同時與至少6名女性有染。這宗醜聞之所以曝光，全因兩名情婦在寺廟門外為了「爭寵」而大打出手，影片瘋傳後引發全國轟動，最終迫使這名「花和尚」脫下袈裟還俗。

情婦佛寺門外「大亂鬥」

這宗佛門醜聞自本月6日起在泰國社交媒體瘋傳。起初是一段兩名女子在寺廟周邊激烈互毆的影片流出，其中一名女子自稱是住持的「正宮」，痛罵另一人是狐狸精；隨後更流出一段正宮與住持對質的火爆片段。正宮當眾翻查住持手機，赫然發現大量女性傳來的露骨裸照與親密訊息，當場怒吼要住持在眾多情婦中「擇一終老」。

泰國佛門清淨地驚爆荒淫性醜聞。 (Facebook@ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ)
泰國佛門清淨地驚爆荒淫性醜聞。 (Facebook@ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ)

挪用捐款包辦整容兼開舖

隨着調查深入，這名法號「Ajarn A」的住持被揭發胃口極大，情婦名單包括佛像鑄造廠女老闆、兩名寺廟志工及一名緬甸籍前員工等至少6人。最令人憤慨的是，該住持疑似挪用信徒捐獻的香油錢，大方資助情婦們去整容、經營美髮店，甚至頻繁換上便服到寺外幽會，將佛門清規視若無睹。

面對排山倒海的指控，寺廟助理住持帕查亞蓬（Phra Chayaphol Silasutho）回應稱，若指控屬實將依法處理，絕不姑息。不過，寺內亦有僧人試圖為其辯護，認為住持與佛像工廠女老闆接觸頻繁，可能純粹是因為寺廟需要鑄造佛像的「公事公辦」。

住持情婦名單至少6人。(Facebook@ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ)
住持情婦名單至少6人。(Facebook@ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ)

花和尚自知「玩大咗」宣佈還俗

由於事件嚴重損害泰國佛教形象，泰國國家佛教辦公室（National Office of Buddhism）隨即介入調查。在強大的社會輿論壓力下，暖武里府僧長於23日證實，該名住持已主動提出還俗，並於當晚正式完成手續，結束僧侶生涯。目前國家佛教辦公室正持續追蹤該案相關細節。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
影視圈
15小時前
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
生活百科
19小時前
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
01:21
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
生活百科
18小時前
千人斬Bonnie Blue懷孕︱男同志揭400人「繁衍計劃」現場 參與者戴眼罩房外排隊
千人斬Bonnie Blue懷孕︱男同志揭400人「繁衍計劃」現場 參與者戴眼罩房外排隊
即時國際
13小時前
財政預算案派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
01:46
財政預算案2026派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
社會
21小時前
TVB「最經典女醜角」面目全非 遭質疑「重度醫美」尤如換臉 身體一部份斷裂令人憂心
TVB「最經典女醜角」面目全非  遭質疑「重度醫美」尤如換臉  身體一部份斷裂令人憂心
影視圈
2小時前
油站打尖︱無品婦「人肉路障」瞓後方車頭 車主驚呼：佢子女睇住︱有片
00:49
油站打尖︱無品婦「人肉路障」瞓後方車頭 車主驚呼：佢子女睇住︱有片
即時中國
3小時前
女行團｜HOY TV旅遊節目 五大女主持挑戰電視尺度 邱晴打頭陣「漲卜卜」上圍震撼視覺 泳衣放題大解放
女行團｜HOY TV旅遊節目 五大女主持挑戰電視尺度 邱晴打頭陣「漲卜卜」上圍震撼視覺 泳衣放題大解放
影視圈
14小時前
東張西望丨戀童癖教練全程閃避拒回應 陳媽媽曾欲妥協不追究成全關係 與兒子感情關係變疏離：有諗過自殺
東張西望丨戀童癖教練全程閃避拒回應 陳媽媽曾欲妥協不追究成全關係 與兒子感情關係變疏離：有諗過自殺
影視圈
13小時前
偕夫北上按摩 港妻不滿女技師私下拎WeChat 經理回應火上加油:點解我要受呢啲委屈
偕夫北上按摩 港妻不滿女技師私下拎WeChat 經理回應火上加油:點解我要受呢啲委屈
旅遊
2026-02-25 09:48 HKT