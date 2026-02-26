Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

愛潑斯坦案｜美國前財長薩默斯辭任哈佛教席 婚內欲出軌追求中國美女經濟學家金刻羽

更新時間：02:41 2026-02-26 HKT
發佈時間：02:41 2026-02-26 HKT

美國哈佛大學周三宣布，前美國財長薩默斯（Larry Summers）將於本學年結束後辭去教席，並在這段期間繼續休假。校方正就他與已故淫媒富商愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的關係進行審查。

哈佛發言人表示，薩默斯已決定在本學年結束時，卸下所有學術及教職職務。他自去年11月起已處於休假狀態。近日美國司法部公開的大批愛潑斯坦檔案中，薩默斯的名字被提及數百次，引發外界關注。

薩默斯其後發表聲明，形容辭任是艱難決定，並感謝過去50年與學生及同事共事的時光。他表示，未來將以名譽校長及退休教授身份，繼續就全球經濟議題從事研究與評論工作。

薩默斯曾於克林頓政府出任財政部長，其後於2001年起擔任哈佛大學校長五年，在學術及政策界具舉足輕重地位。

根據美國國會早前公布的愛潑斯坦部分檔案顯示，薩默斯被爆在2018年11月至2019年7月5日期間，時年64歲、已婚的他曾向愛潑斯坦尋求幫助，以「追求」同屬經濟學領域的年輕中國女教授金刻羽（Keyu Jin）。消息曝光後，薩默斯承認並表示感到羞愧，將暫停所有公開活動。

有美女經濟學家之稱的金刻羽，是前財政部副部長、前亞洲基礎設施投資銀行行長金立群的女兒，2000 年至 2009 年間在哈佛大學獲得學士及博士學位。薩默斯稱兩人在一次學術會議中相識。

而美國司法部最新公開三百萬頁的愛潑斯坦相關文件，同樣牽連學界、法律界及商界多名知名人士，餘波未了。英國方面，生前任職劍橋大學理論宇宙學中心研究主任的物理界學術泰斗霍金近日流出一張被比堅尼女郎簇擁的照片，其與愛潑斯坦的關係再成國際焦點；前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）及前駐美大使文德森（Peter Mandelson）更因涉嫌向愛潑斯坦提供政府敏感資料而被捕，事件持續發酵。

 

