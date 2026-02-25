Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

千人斬Bonnie Blue懷孕︱男同志揭400人「繁衍計劃」現場 參與者戴眼罩房外排隊

更新時間：21:38 2026-02-25 HKT
發佈時間：21:38 2026-02-25 HKT

英國一名26歲知名成人影星「邦妮」（Bonnie Blue）早前進行一項「繁衍計劃」，她甚至刻意選擇排卵高峰期，與多達400名男子進行無套性愛，結果日前宣布真的懷孕。一名當日曾「參戰」的男同志網紅近日現身受訪，大爆當日現場集體性愛的情況，更指自己有400分之一的機會「中獎」成為父親，感到相當驚嚇。

英國《每日星報》（Daily Star）報道，現身受訪的是來自蘇格蘭格拉斯哥的同志成人網紅傑克（Jak White）。他承認自己參與邦妮「繁衍任務」。

傑克憶述當日震撼的場面，所有參與者都先接受口腔拭子採樣（以作DNA比對），然後在倫敦一楝豪宅內排隊與邦妮發生關係。傑克形容，房內大概同時有15至20人，其他人則在外面排隊玩手機，彼此沒有太多交流。當時所有參與的男子都戴上滑雪面罩，無法看到其他人的樣貌。

對於自己有機會成為孩子父親，傑克直言感到擔憂。他相信自己的經濟能力不成問題，如果真的「中獎」，也一定會負起養育的責任。不過自己的人生或因而徹底改變，「想起來是挺可怕的」。

