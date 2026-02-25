愛潑斯坦案︱受查挪威前首相自殺入院 歐洲委員會早前取消其外交豁免權



全球眾多政商名人被捲入美國淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案，即使愛潑斯坦已去世，但美國政府公開其數百萬頁的機密文件，案件隨時讓更多人身敗名裂。



2月24日，挪威門戶網站iNyheter引述消息人士報道，因涉及與醜聞纏身的美國金融家愛潑斯坦有關聯的調查，挪威前首相、歐洲委員會前秘書長托爾比約恩·亞格蘭（Thorbjorn Jagland）於2月17日試圖自殺後住院。

報道稱：「前首相托爾比約恩·亞格蘭一周前因自殺未遂入院治療。」

該網站消息人士透露，亞格蘭的健康狀況被評估為嚴重。但消息人士拒絕透露亞格蘭所在的醫療機構信息。

此前，歐洲委員會取消了亞格蘭的外交豁免權，他因涉嫌腐敗和牽涉愛潑斯坦案正在接受調查。歐洲委員會決定前，挪威經濟與環境犯罪調查起訴局本月5日宣布，決定就托爾比約恩·亞格蘭涉嫌貪腐展開正式調查。

該部門在當天的聲明中表示，調查源自於美國日前公佈愛潑斯坦案相關文件所揭露資訊。調查重點在於核實亞格蘭擔任挪威諾貝爾委員會主席和歐洲委員會秘書長期間，是否收受美國富商愛潑斯坦提供的禮物、旅行資助或貸款等不當利益。

挪威外交大臣艾德當日發表聲明說，鑑於亞格蘭曾任歐洲委員會秘書長並享有相關公務行為的豁免權，挪威政府已決定向歐洲委員會部長委員會提出建議，請求解除其豁免權，以便調查順利推進。

挪威首相斯特勒當天對媒體表示，針對亞格蘭的調查凸顯了此案的嚴重性。他強調，外交豁免權不能成為警方執法的障礙，挪威政府支持透過調查還原真相。



自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk