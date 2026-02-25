北韓傳媒形容金正恩「天下第一偉人」 當選總書記令「全國人民心潮澎湃」

朝鮮勞動黨第九次代表大會日前再次推舉金正恩為黨的總書記，朝鮮官方媒體隨即展開新一輪大規模的個人崇拜宣傳，以「天下第一偉人」等言辭，頌揚金正恩的領導。分析認為，朝鮮正進一步加強圍繞金正恩的個人崇拜，以鞏固其最高領導人地位。

朝中社報道，朝鮮勞動黨機關報《勞動新聞》於今日（25日）刊發長篇政論文章，稱金正恩再次當選總書記，令「全國人民心潮澎湃、歡欣鼓舞」。文章將「絕對軍事力量」、「建設大繁榮期」、「地方變革時代」等列為金正恩的主要政績。

文章在回顧過去五年時指出，朝鮮在此期間「實現了他國數百年也難以完成的巨大成就」，並形容這「歸根結底，是關於奇蹟的故事」。

《勞動新聞》亦重點提及金正恩的政治理念「人民大眾第一主義」，強調其「愛民精神」是其「偉大性」的根基。文章稱：「金正恩同志以對人民的深厚熱愛開啟奇蹟時代，是『天下第一偉人』。」

在本月23日的勞動黨第九次代表大會第四天會議上，金正恩被再次推舉為總書記。勞動黨書記李日煥在選舉提議發言中，更稱金正恩取得了「五千年歷史中前所未有、且與解放後75年明顯有別的偉大勝利」。這一系列高調的頌揚，被外界視為朝鮮內部正全面升級對金正恩個人崇拜的明確信號。