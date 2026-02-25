美國網紅教路「咖啡機洗底褲」捱轟　急澄清：我無做過！

出外旅遊最怕內衣褲不夠換，但美國一名健身網紅的「奇招」卻讓全世界的旅客都崩潰！網紅伍德考克斯（Tara Woodcox）日前在社交平台分享，指若旅行時內褲不足，可以用酒店房間內的咖啡機來「高溫清洗」內褲。此舉隨即引發大批網民批評，有人更紛紛標籤各大酒店集團要求徹查，嚇得該網紅趕急出面道歉澄清。

網紅激讚：高溫熱水沖完超乾淨

伍德考克斯於去年11月在TikTok發布影片，向粉絲介紹這項所謂的「旅遊神技」。她宣稱，只要將內褲塞入酒店咖啡機的咖啡粉槽，關上蓋子按下開關，利用噴出的熱水就能達到「殺菌清洗」的效果，最後再用吹風機吹乾即可。她甚至在影片中興奮表示：「這樣你就有一條更乾淨的內褲了！」，並透露這招是從機艙服務員朋友那裡聽來。

網民集體崩潰狂嘔

雖然影片初時反應冷淡，但經轉載後迅速爆紅，吸引數十萬次觀看，卻換來排山倒海的負評。網民紛紛怒斥該行為「令人作嘔」、「極度自私」，質疑為何不直接用洗手盆清洗。更有憤怒的網民直接標籤萬豪、希爾頓、喜來登等國際酒店品牌，提醒業者注意這類「髒內褲咖啡」，導致不少旅客表示以後再也不敢碰酒店內的咖啡機。

網紅：只是開個玩笑

眼見爭議越燒越烈，伍德考克斯終於在近日透過Instagram回應。她語帶輕鬆地澄清，自己其實「從未真的做過這種事」，所有內容只是轉述聽來的傳聞，並笑稱「整件事其實很有趣」。她強調這只是分享一個聽來的建議，而非親身實踐，試圖以此平息眾怒。然而，部分網友仍質疑她分享該內容的動機，認為即使只是玩笑，也可能造成不良示範。