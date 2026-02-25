愛潑斯坦案｜蓋茨為二人關係道歉 另首認曾與兩名俄籍女子有婚外情

科技巨頭微軟（Microsoft）創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）近日深陷輿論漩渦。據《華爾街日報》報道，蓋茨於當地時間24日在蓋茨基金會內部會議上，正式就其與已故性犯罪者愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的往來向員工道歉，並首度承認曾有兩段婚外情。

首度開腔回應婚外情指控

蓋茨在會上坦言，過去與愛潑斯坦接觸並安排基金會高層與其會面，是一個「巨大的錯誤」，這份過失已為基金會的慈善工作蒙上陰影。他對因其錯誤行為而受牽連的人士表示深切歉意，「對於那些因我的這一錯誤行為而捲入其中的人，我向他們表示歉意」。

根據流出的會議錄音，蓋茨承認曾與兩名俄羅斯女性發生過婚外關係。但他強調，這些關係並不涉及愛潑斯坦案中的受害者。針對近期檔案中流出他與遮臉女性的合照，蓋茨解釋那是愛潑斯坦在會面後，要求他與其助理拍攝的合照。

澄清未參與核心犯罪行為

蓋茨堅決否認參與過任何性犯罪活動，並明確表示從未與愛潑斯坦身邊的女性受害者接觸。他詳細交代與愛潑斯坦的交往細節，指雙方的會面持續至2014年，期間曾到訪紐約、華盛頓及法德兩國，並搭乘其私人飛機。但他強調，自己從未在愛潑斯坦處過夜，更從未踏足對方的私人島嶼。

隨著愛潑斯坦案文件的進一步公開，蓋茨被指控曾婚內出軌並涉及健康問題，但他已在早前的採訪中悉數否認。目前，美國眾議院兩黨多名議員已提出要求，要求傳喚蓋茨就相關案件細節進一步作證。

