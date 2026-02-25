Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

最強航母︱美福特號全艦爆渠噴糞 4600士兵大戰「黃金海」

更新時間：12:10 2026-02-25 HKT
發佈時間：12:10 2026-02-25 HKT

號稱全球最強、造價高達130億美元（約1000億港元）的美國核動力航母「福特號」（USS Gerald R. Ford），近日竟然被自己的「排泄物」打敗！網上瘋傳多段影片，顯示這艘海上霸主的廁所管線集體癱瘓，土黃色的糞水如噴泉般狂湧，士兵被迫在「便便海浪」中奮戰，場面極度尷尬。美國總統特朗普早前表示考慮向伊朗展開有限度的打擊，「福特號」已進入地中海，駛向中東，現航母需改變航向轉往希臘作緊急維修，未知會否影響原先的部署。

官兵驚見「黃金浪湧」

根據社交平台 X及Facebook流傳的影片顯示，福特號艦上的廁所管路疑因嚴重堵塞導致壓力爆標，深棕色的污水不斷從馬桶及管線接口噴射而出。廁所地板瞬間被穢物淹沒，士兵們只能無奈地拿着工具，在氣味「濃郁」的環境下清理一波又一波的「黃金海」。

深棕色的污水不斷從馬桶及管線接口噴射而出。(X@Richard)
深棕色的污水不斷從馬桶及管線接口噴射而出。(Facebook@美式河蟹館)
解決三急要等45分鐘　士兵崩潰

由於艦上廁所大面積停用，福特號4600名官兵面臨嚴峻的生理考驗。有消息指出，士兵現在想上一次廁所，平均排隊時間竟然長達45分鐘。原本應該在以色列外海威懾伊朗、執行戰略任務的精銳部隊，現在全體陷入了「內急」困境。

士兵拿着工具清理「黃金海」。(Facebook@美式河蟹館)
更有網友爆料指，福特號因為這場「便便危機」太過嚴重，已不得不改變航向轉往希臘進行緊急維修。網友Sprinter Press諷刺地寫道：「福特號，造價130億美元，現在成了全球最貴的漂浮廁所排隊場（floating toilet line）。」

「福特號」航空母艦打擊群早前在加勒比海駐紮數月，參與美國政府針對委內瑞拉的軍事行動。

隨著美國總統特朗普考慮向伊朗展開有限度的打擊，「福特號」早前已進入地中海，駛向中東，與該地區的其他大量美國軍事力量集合。如今改變航向轉往希臘作緊急維修，未知會否影響原先的部署。

 

 

 

