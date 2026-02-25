特朗普發表第二任期首次國情咨文　逾1小時40分鐘創歷來最長︱持續更新

美國總統特朗普（Donald Trump）於美東時間2月24日晚上9時（本港時間今日上午10時）發表其第二任期的首次國情咨文（State of the Union)。特朗普的演講時間長達超過1小時40分鐘，打破前總統克林頓（Bill Clinton）在2000年創下的近1小時29分鐘紀錄，成為歷來最長的國情咨文。

(12:05) 特朗普演講時間長達108分鐘，超越了他去年創下的100分鐘紀錄，亦打破前總統克林頓（Bill Clinton）分別在2000年及1995年發表89分鐘及85分鐘的紀錄，成為歷來最長的國情咨文。

(12:00) 特朗普表示，他更傾向於與伊朗達成協議，但伊朗方面沒有說出美國官員想聽到的話，那就是他們不會製造核武，「我們正在與他們談判。他們也想達成協議，但我們還沒聽到那句關鍵的話：我們永遠不會擁有核武。」

(11:46) 特朗普特別介紹座上遇害右翼活動家查理柯克（Charlie Kirk）的遺孀埃莉卡（Erika Kirk），當埃莉卡起身致意時，現場共和黨人報以熱烈歡呼。

特朗普表示，「美國是上帝保佑下的同一個國家，我們必須完全拒絕任何形式的政治暴力。」

(11:44) 特朗普表示，無法透過工作獲得退休儲蓄計劃的美國人，明年將有機會投資聯邦員工退休計劃，計劃名為「節儉儲蓄計劃」（Thrift Savings Plan）。

(11:42) 特朗普表示，宣佈發起一場全國性的「反詐騙戰爭」（War on Fraud），並委派副總統萬斯（JD Vance）親自領軍，重點打擊民主黨執政州份中泛濫的政府福利濫用行為。

特朗普指責加州、麻省、緬因州及明尼蘇達州等民主黨地盤，存在嚴重的政府福利遭非法侵吞問題。他宣稱，只要政府能徹底查出這些詐騙行為並追回款項，「美國的財政預算一夜之間就能達成平衡」。

(11:40) 特朗普針對興建人工智能（AI）數據中心的科技公司，宣佈一項名為「新納稅人（用電戶）保護誓言」（new ratepayer protection pledge）的政策。其核心理念是防止科技巨頭因發展 AI 消耗大量電力，而將成本轉嫁至普通市民身上，確保民生電價不受波動。

特朗普：「我們正告各大科技公司，他們有義務自行解決電力需求。他們可以在廠房內興建專屬電廠，這樣就不會導致大眾電費上漲。」

(11:35) 特朗普指已與十多家藥廠進行的藥價談判成果，並宣傳推出新的藥品折扣網站TrumpRX.gov。他又將高昂的醫療成本及費用歸咎於奧巴馬改革的《平價醫療法案》，直言保險公司藉政策牟取暴利。

(11:15) 特朗普抨擊最高法院早前推翻其全球關稅政策的裁決。面對席下多位投下反對票的大法官，特朗普直言該項裁決「極度遺憾」及「非常不幸」。

他又說，作為總統，仍擁有法定權力去達成一份對貿易夥伴而言「遠比現在更糟糕」的新協議，希望各國維持他們已經達成的協議。

(10:50) 特朗普表示，將把總統自由勳章（美國最高平民榮譽）授予美國男子冰球奧運金牌得主Connor Hellebuyck。他又指，在冬奧會上獲得金牌的女子冰球隊將訪問白宮。

(10:40) 特朗普在演說中列舉數據證明其邊境及能源政策取得顯著成效，向外界宣告「美國再次贏回勝利」。

特朗普發表第二任期首次國情咨文。(美聯社)

在能源領域，特朗普宣佈美國已接收超過8000萬桶來自委內瑞拉的原油，形容委國是美國「新的朋友與合作夥伴」，並表示美國天然氣產量已創下歷史新高。

針對選民最關心的移民問題，特朗普表示，今年1月美墨邊境的非法入境逮捕人數僅為6070人。這一數字不僅遠低於拜登任內的峰值（2023年12月約25萬人），更是創下自 1960年代中期以來的最低紀錄。特朗普將此歸功於其嚴厲的執法手段。

特朗普指，將繼續推動大規模驅逐行動，並強調重塑國內法律與秩序。他認為，非法移民人數的大幅下降，是國家回歸正軌的象徵。

