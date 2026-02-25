俄羅斯聖彼得堡7樓男童「空降」　神勇清潔工徒手接住奇蹟生還

俄羅斯聖彼得堡近日上演一幕驚心動魄的「高空接力」！一名7歲男童意外從7樓寓所窗戶墮下，生死一瞬之際，大樓底層一名外籍清潔工竟然發揮超人般的反應，徒手接住從天而降的男童。這場奇蹟救人事件不僅讓男童保住性命，也意外揭發這名男童的母親原來是一名坐擁5萬粉絲的「網紅」。

清潔工雙手接住「80呎墮下」

《太陽報》報導，事發時，37歲的烏茲別克籍清潔工伊巴杜拉耶夫（Khairullo Ibadullayev）正在大樓底層工作，突然聽到鄰居淒厲慘叫。他抬頭一望，驚見7歲男童薩沙（Sasha）正懸掛在窗邊搖搖欲墜。伊巴杜拉耶夫二話不說衝到正下方，幾秒後薩沙從約80英呎（約24米）高空直墮，伊巴杜拉耶夫奮力接住男童，兩人隨即雙雙跌入路旁的雪堆中。

男童薩沙從約80英呎高空直墮。(X@G R I F T Y／《每日郵報》)

清潔工徒手接住男童，奇蹟救人。(X@G R I F T Y／《每日郵報》)

清潔工肋骨撞斷仍堅持CPR

男童落地後一度停止呼吸，伊巴杜拉耶夫雖在救人過程中撞斷肋骨，仍負傷即場為男童實施心肺復甦法（CPR）。他描述：「我開始按壓他的胸部，直到聽到他喘了一口氣，我知道他沒事了。」

男童隨後被送往醫院，診斷為小腿骨折及多處受傷，目前情況穩定。這位英勇的爸爸4個月前才從家鄉來到俄羅斯打工賺錢養活4名子女，他事後謙虛表示：「只要孩子沒事，我也就沒事了。」

清潔工伊巴杜拉耶夫在救人過程中撞斷肋骨。(X@G R I F T Y／《每日郵報》)

網紅媽忙於當「策略師」

警方調查後發現，這宗險些釀成悲劇的意外，源於男童當時正坐在窗邊玩平板電腦。他的47歲母親娜傑日達（Nadezhda Amrani）自稱是社交媒體的「戰略架構師」（strategy architect），在網路上擁有超過5萬名追隨者。事發時她正前往廚房，約10分鐘後返回客廳才驚覺窗戶大開、兒子消失。

這場高空驚魂也暴露了大樓的隱患，當局指出該公寓完全沒有安裝任何窗戶防墜裝置，目前警方已介入調查此事。

