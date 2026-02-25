Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

法國巴黎羅浮宮館長辭職 馬克龍讚「負責任之舉」

即時國際
更新時間：06:19 2026-02-25 HKT
發佈時間：06:19 2026-02-25 HKT

法國巴黎羅浮宮館長德卡爾（Laurence des Cars）辭職，法國總統埃馬克龍已接受其辭呈。羅浮宮近期接連發生高調珠寶盜竊案及持續罷工，館方陷入多重困境。

去年被偷走逾1億美元珠寶

馬克龍辦公室表示，德卡爾辭職是「在全球最大博物館需要平靜，並為安全及現代化重大項目注入新動力之際，展現負責任的行動」。

去年十月，竊賊闖入博物館的阿波羅展廳，偷走估值約1.02億美元的珠寶，至今仍未尋回，事件暴露羅浮宮存在明顯安全漏洞。此舉令德卡爾面臨強烈批評。

此外，自去年十二月起，因薪酬及工作條件引發的罷工令博物館多次停閉，加上兩次水管漏水及大規模票務詐騙調查，館方困境進一步加劇。

相關新聞：羅浮宮驚傳漏水 19世紀天花板壁畫受損 部分展廳關閉

批評人士包括國家審計辦公室指出，羅浮宮在安全及基建維護上的投入偏低，與博物館大量購置昂貴藝術品形成鮮明對比，而新購藝術品僅四分之一向公眾開放，疫情後重啟項目亦花費龐大。

