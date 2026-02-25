伊朗局勢 | 據報伊朗擬向中國購買超音速反艦導彈 將大幅提升海上目標打擊能力

美伊局勢緊張，美軍正於伊朗海岸附近集結大規模海軍力量之際，據報伊朗正接近與中國達成購買超音速反艦導彈的協議，以應對可能的軍事行動。

導彈射程約290公里

路透社消息人士稱，協議涉及中國製造的CM‑302導彈，交易已接近完成，但交付日期尚未確定。該型導彈射程約290公里，能夠低空高速飛行以規避艦載防禦系統。兩名武器專家表示，若部署該導彈，將大幅提升伊朗對海上目標的打擊能力，對駐區美軍構成威脅。

據六名知情人士透露，包括三名伊朗政府簡報官員及三名安全官員，伊朗與中國的導彈購買談判至少從兩年前開始，6月以色列與伊朗爆發為期12天的衝突後談判明顯加速。去年夏天談判進入最後階段時，伊朗高層軍政官員赴中國，包括伊朗副國防部長奧拉伊（Massoud Oraei），此前未有報道其出訪行程。

據報伊朗擬向中國購買超音速反艦導彈。路透社

前以色列情報官員、現任以色列國家安全研究所資深伊朗研究員Danny Citrinowicz表示：「如果伊朗擁有超音速打擊能力，這將改變區域海上力量的格局。這些導彈非常難以攔截。」

路透社指，暫未能確定此次交易涉及導彈數量、伊朗支付金額，或中國是否會在地區緊張情勢下履行協議。伊朗外交部官員向路透表示：「伊朗與盟國有軍事和安全協議，現在是利用這些協議的適當時機。」

中國外交部回應稱，尚未獲悉報道所指的導彈銷售談判；中國國防部未回應置評請求。白宮在被問及伊中導彈交易談判時亦未直接回應，但一名白宮官員指出，美國總統特朗普曾明言「若未能達成協議，將採取上次那樣的強硬措施。